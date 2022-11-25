Еврейский музей центр толерантности отметил 10-летие

20 ноября Еврейский музей и центр толерантности провел публичное празднование своего 10-летия. В этот день гостей музея ждала специальная насыщенная программа: с 12:00 до 22:00 здесь прошли обзорные и тематические экскурсии, лекции, мастер-классы, игры, семейный интерактивный спектакль, диджей-сет и музыкальный концерт.

Дети и взрослые смогли ближе познакомиться с искусством авангарда на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие», окунуться в историю и культуру еврейского народа во время экскурсий по основной экспозиции, заглянуть к гостеприимным хозяевам — героям выставки «Чувство дома», приготовить форшмак на мастер-классе бренд-шефа израильского кафе Dizengof/99 Виктора Синельникова, детально изучить архитектуру Бахметьевского гаража, разглядеть старинные книги из библиотеки семьи Шнеерсон и многое другое. Юные посетители успели побывать на музыкальном спектакле, заняться росписью керамики, а также узнать, что такое «4’33”» Джона Кейджа. В новом пространстве музея была организована фотозона с видеоспиннером, где все желающие могли сделать селфи 360. Ведущим юбилейного дня выступил Александр Анатольевич –— легенда российского MTV, теле- и радиоведущий.

Кульминацией праздничного дня стало торжественное поздравление от руководителей музея: генерального директора Александра Бороды, исполнительного директора Кристины Краснянской, председателя правления Еврейского музей и центра толерантности Боруха Горина и главного раввина России Берла Лазара. Завершило вечер живое выступление группы Acid Hasid, подарившей зрителям энергию корневой еврейской, русской, балканской и цыганской музыки.

Берл Лазар, главный раввин России:

«10-летие музея — это не только повод подвести итоги пройденного пути, но и обсудить планы. Мы постоянно думаем о том, что еще можем сделать для развития музея, какие новые проекты реализовать. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в создании Еврейского музея и центра толерантности и кто занимается его процветанием изо дня в день. Особую благодарность я хотел бы выразить директору музея, раввину Александру Моисеевичу Бороде, который посвящает этому проекту столько времени и сил. Также хочу обратить внимание на еще одну важную составляющую Еврейского музея — Центр толерантности. Мы видим, как его деятельность положительно влияет на все общество, люди стали лучше относиться друг к другу, и это повод для гордости. Уверен, впереди у музея большое будущее, вместе мы реализуем много интересных проектов, а людей сделаем ближе друг к другу!»

Александр Борода, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности:

«Поздравляю наш музей и всю культурную общественность Москвы с первой круглой датой, с 10-летием. С первых дней жизни наш музей не был музеем в классическом понимании этого слова, мы — соединение образовательных и культурных институций. В одних стенах, под одной крышей у нас работают Еврейский музей, Центр толерантности, Центр авангарда, Детский, Исследовательский и Образовательные центры и три библиотеки, среди которых библиотека семьи Шнеерсон (филиал РГБ), Исследовательского центра и Дома еврейской книги. Все эти годы музей активно развивался, одна только основная экспозиция обновилась, расширилась, дополнилась и модернизировалась минимум на 40%. События, проводимые музеем, стали его визитной карточкой, и наши посетители знают, что все, что мы планируем, им точно понравится. Мы высоко подняли планку и наша цель — поднять ее еще выше. Следующие 10 лет будут еще более насыщенными, интересными и посещаемыми. Это наш общий праздник, вместе мы будем двигаться к новым вершинам. Мазаль тов!»

Борух Горин, председатель правления Еврейского музея и центра толерантности:

«Мне посчастливилось принимать самое активное участие в зарождении Еврейского музея и центра толерантности. С тех пор прошло уже 10 лет. С одной стороны, это было как вчера. С другой — одолевают очень сентиментальные чувства, наблюдая за тем, как детище, к которому приложил столько сердца, души и идей, так выросло, превратилось во взрослую, серьезную культурную и академическую институцию. Тогда сложно было представить даже в самых смелых фантазиях, что в музее будут проходить выставки и конференции такого уровня, как сейчас. Я желаю музею всяческого процветания, потому что именно такие места, как наш музей, являются индикаторами будущего, дарят надежду, что в нашей стране, городе, мире все будет хорошо. Мазаль тов, больших успехов и удачи!»

Кристина Краснянская, исполнительный директор Еврейского музея и центр толерантности:

«Еврейскому музею и центру толерантности 10 лет: много это или мало — вопрос философский. Но ясно одно — за эти годы мы проделали очень большой путь, получили признание и среди посетителей, и среди профессиональной общественности. Наше know how — это передовые музейные технологии: и основную экспозицию, и временные выставки мы делаем с использованием мультимедиа и большого блока интерактива, работаем с известными международными и российскими художниками. Нестандартная репрезентация выставочного материала, использование новейших технологий — наш фирменный почерк. Наш музей — по-настоящему важный культурный центр с широчайшим спектром программ. У нас проходят лекции, театральные вечера, литературные чтения, музыкальные концерты, опен-эйры и многое другое. Конечно же, мы мечтаем, чтобы музей продолжал развиваться. Чтобы проекты, задуманные нами, с одной стороны, на шаг опережали время, а с другой — были созвучны и близки нашей аудитории. Поздравляю всех сопричастных и желаю, чтобы музей прожил еще долго-долго и каждый год этой жизни дарил новый виток его развития».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.