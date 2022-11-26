Десять юных героев Подмосковья будут чествовать в Музейном комплексе «Зоя»

29 ноября, в День юного героя Московской области, в Музейном комплексе «Зоя» состоится торжественная церемония чествования десяти несовершеннолетних жителей Подмосковья, спасших человеческие жизни. Организаторы мероприятия – Московская областная Дума, региональное отделение общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и Музейный комплекс «Зоя».

Место проведения мероприятия выбрано не случайно – Музейный комплекс «Зоя» назван в честь казненной фашистами 29 ноября 1941 года Зои Космодемьянской, за храбрость и мужество посмертно удостоенной звания Героя Советского Союза.

Награждение пройдет в рамках региональной премии для добровольцев и юных героев Московской области «Герои нашего времени». В мероприятии примут участие Герои России, депутаты Государственной Думы РФ, Московской областной Думы, волонтеры, представители регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и другие.

Медали и подарки как победители премии в номинации «Юный герой» получат: Егор Алексеев, 15 лет; Александра Боровикова, 14 лет; Александр Горелов, 12 лет; Иван Калиничев, 10 лет; Вардан Мкртчян, 11 лет; Александр Трунов, 14 лет; София Филиппова, 13 лет; Василиса Фомичева, 12 лет; Артем Шулапов, 15 лет; Шохрух Эргашев, 15 лет.

Также в этот день участники мероприятия познакомятся с современной интерактивной экспозицией музея и отдадут дань памяти героям Великой Отечественной войны. Для гостей будут организованы мастер-классы. А Детская творческая театральная студия «Новое поколение» представит спектакль «Детство и юность Зои и Шуры», которая расскажет о юности Зои и Александра Космодемьянских.

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