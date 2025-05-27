Директор Музея мировой музыкальной культуры в Даляне Чжан Цзиньсюань стал спикером на площадках международного фестиваля «Интермузей». Музей мировой музыкальной культуры и Российский национальный музей музыки являются давними партнерами.

В рамках фестиваля Чжан Цзиньсюань принял участие в сессии «Инвестируя в наследие. Меценатство и ГЧП в музейном деле», рассказав об особенностях работы государственных и частных музеев в Китае, а также об опыте сотрудничества с крупными компаниями по привлечению инвестиций и спонсорской помощи для проектов Музея мировой музыкальной культуры в Даляне.

Одним из интересных мероприятий Фестиваля стало публичное интервью генерального директора Музея музыки Михаила Брызгалова и китайского коллеги на тему «Как звучит наследие? Международный музыкальный диалог». В рамках интервью, директора одних из крупнейших музыкальных музеев мира говорили перспективах развития сотрудничества между российскими и китайскими музыкальными музеями, с какими вызовами сталкиваются музеи в современном мире и чем отличается работа частных и государственных музеев.

«С огромным удовольствием я принял приглашение участвовать в Международном фестивале «Интермузей», организованном Министерством культуры России. Это событие имеет исключительное значение, особенно для культурного обмена и взаимопонимания между государствами! Китай и Россия — дружеские соседи с долгими историческими связями. В 2025 году отмечается 80-летие победы в Великой Отечественной войне и 80-летие победы в китайской войне против японской агрессии. Недавно председатель Китая Си Цзиньпин провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, участвуя в мероприятиях по случаю национального праздника России, что способствует дальнейшему углублению дружественного сотрудничества между двумя странами. Сегодняшняя встреча символизирует развитие культурных отношений в области музейного дела между нашими странами. Музеи являются важнейшими окнами для сохранения и передачи культурных наследий. Я, как основатель и директор частного музея из Китая, особенно чувствую это на примере нашего сотрудничества с Российским национальным музеем музыки. Через музыку, которая не имеет границ, мы можем создать мосты для взаимопонимания между людьми. Например, в апреле 2024 года в нашем музее в Китае прошла выставка Музея музыки, посвященная Чайковскому, а также мы регулярно привозим в Россию музыкальное наследие Китая. Это укрепляет культурные связи между нашими странами», — поделился своими впечатлениями Чжан Цзиньсюань.

Во время пребывания в Москве для директора Музея мировой музыкальной культуры в Даляне была организована творческая встреча для сотрудников Российского национального музея музыки и китайских студентов Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова, на которой он рассказал о деятельности своего музея, а в конце встречи ответил на интересные вопросы от сотрудников музея и студентов.

Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Музеем мировой музыкальной культуры и Российской академией музыки имени Гнесиных, которое подписали со стороны РАМ имени Гнесиных – ректор Академии Александр Рыжинский, со стороны Музея музыкальной культуры в Даляне – директор Чжан Цзиньсюань. В рамках визита в РАМ им. Гнесиных делегация посетила Мемориальный музей-квартиру Ел. Ф. Гнесиной.

Кроме того, была достигнута договоренность между российским и китайским музеями музыки о подготовке и проведении Российско-китайского музыкального форума, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с сохранением музыкального наследия, состоянием музыкального образования и перспективах сотрудничества.

«Во время визита китайских партнеров, несмотря на очень плотную программу, нам удалось обсудить ряд важных вопросов, касающихся развития партнерства между нашими музеями, между российской Ассоциацией музыкальных музеев и коллекционеров и Комитетом музыкальных музеев Китая. Также договорились о том, что, официальные перекрестные годы культуры Россия-Китай станут стартом для развития сотрудничества в области сохранения национального музыкального наследия двух стран», — отметил генеральный директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.

В рамках культурной программы коллеги и Китая посетили Музей С.С. Прокофьева, Музей П.И. Чайковского в Москве, Национальный центр «Россия», Третьяковскую галерею, церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России, праздничный концерт на Красной площади, посвященный Дню славянской письменности и культуры, музыкальный вечер, посвященный 125-летию со дня рождения выдающегося оперного певца И.С. Козловского, организованного Вокально-творческим кабинетом А.В. Неждановой и ВЭБ.РФ при поддержке Музея музыки.