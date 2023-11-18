Директор Музея Победы дал старт стратегической сессии для исторических музеев со всей России

16 ноября в Санкт-Петербурге на площадке Музея политической истории России состоялась Международная стратегическая сессия исторических и военно-исторических музеев, организованная Музеем Победы. Мероприятие прошло в дни проведения IX Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Всего участниками сессии стали более 150 руководителей и представителей музеев России и стран СНГ – членов Ассоциации исторических и военно-исторических музеев, участников Международного проекта Музея Победы «Территория Победы».

«Я благодарен всем, кто откликнулся на наше приглашение и, в частности, главным инициаторам создания Ассоциации исторических и военно-исторических музеев — Музею современной истории России, Государственному историческому музею России, Музею Победы. Мы постарались сделать так, чтобы эта встреча была и полезна, и интересна. Мы пригласили известных спикеров, и я думаю, будет полезно для всех нас расширить свой кругозор, посмотреть на многие вещи по-новому. Надеемся, что вы активно включитесь в работу сессии и сможете найти ответы на многие волнующие вас вопросы», — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник. Директор Музея Победы также озвучил статистические сведения о музеях, входящих в Ассоциацию. Это более 100 тысяч квадратных метров для проведения выставок, около 20 тысяч сотрудников, около 30 миллионов единиц хранения. Более тысячи гидов проводят экскурсии по экспозициям и выставкам, которые ежегодно посещают около 30 миллионов гостей.

С приветственными словами к участникам также обратились директор Музея современной истории России Ирина Великанова, директор Государственного исторического музея России Алексей Левыкин, директор Музея политической истории России Сергей Рыбаков. После церемонии открытия заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский выступил с докладом о традиционных ценностях.

Сессия проходила в формате деловой игры. Музейщики обменялись опытом и обсудили темы формирования образа музея будущего и публичного образа руководителя культурной площадки, новые практики в транслировании военной истории, грантовой поддержки и другие актуальные вопросы развития музеев. Спикерами выступили: общественный и политический деятель, публицист Николай Стариков, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.