Дирекция премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» объявляет имена троих лауреатов в самой почетной номинации «Легенда сцены». Напомним, победители в этой категории выбираются редколлегией журнала «Театрал» и утверждаются Общественным советом премии. Лауреатами 2023 года стали:

Людмила Максакова

Народная артистка РСФСР Людмила Максакова уже более 60 лет служит в Театре им. Вахтангова, куда пришла по окончании Театрального училища имени Бориса Щукина (курс Владимира Этуша). Уже одна из первых ролей – княжны Адельмы – в спектакле «Принцесса Турандот» принесла актрисе любовь зрителей, восхищенных сильным голосом, отменной пластикой и красотой актрисы. Сегодня на счету Людмилы Максаковой более 50 ролей, в том числе в спектаклях Рубена Симонова, Романа Виктюка, Эймунтаса Някрошюса, Петра Фоменко, Римаса Туминаса.

Василий Бочкарев

Актер Малого театра Василий Бочкарев уже становился лауреатом «Звезды Театрала» – в 2013 году зрители назвали его лучшим актером за роль Фомы Опискина в спектакле «Село Степанчиково». В Малом театре народный артист служит с 1979 года, куда пришел зрелым, сложившимся актером. Окончив в 1964 году ВТУ им. Щепкина (курс Виктора Коршунова), Василий Бочкарев работал в Театре на Малой Бронной и Театре им. Станиславского. Сыграл более 40 ролей в самых разных по жанру спектаклях, в том числе в постановках Андрея Гончарова, Анатолия Васильева, Леонида Хейфеца, Сергея Женовача, Адольфа Шапиро, Иосифа Райхельгауза, Галины Волчек и других режиссеров.

Ольга Яковлева

Актерская судьба Ольги Яковлевой тесно связана с именем режиссера Анатолия Эфроса, в спектаклях которого актриса сыграла знаковые роли и за которым уходила из «Ленкома», где служила по окончании Театрального училища им. Щукина, в Театр на Малой Бронной, а оттуда – в Театр на Таганке. В 1991 году по приглашению Андрея Гончарова стала актрисой Театра им. Маяковского, а в 2004-м – вошла в труппу МХТ им. Чехова, где служит по сей день. На театральной сцене народная артистка России воплотила образы около 40 героинь, в том числе в постановках Адольфа Шапиро, Юрия Еремина, Александра Марина, Кристиана Бенедетти, Евгения Каменьковича.

Впервые в 2023 году, по инициативе дирекции премии, трансляция церемонии вручения награды будет проходить с переводом на русский жестовый язык. Таким образом организаторы премии стремятся создать равные возможности для всех зрителей, включая и людей с нарушением слуха, любящих театр и голосующих за своих кумиров, наблюдать в онлайн-режиме за церемонией награждения. Помогать ведущим вечера в переводе на русский жестовый язык будут представители московского «Театра Мимики и Жеста».

Режиссером «Звезды Театрала»-2023 выступает Филипп Гуревич. Церемонию этого года он решает в «кукольной» эстетике и предлагает зрителям вовлечься в «игру в церемонию». Ведущими станут приглашенная актриса МХТ им. Чехова Аня Чиповская и актер Театра им. Пушкина Андрей Заводюк. Оба выступят в роли ведущих «Звезды Театрала» не в первый раз.

В шорт-листе премии представлены спектакли Евгения Писарева, Льва Додина, Константина Райкина, Александра Лазарева, Сергея Безрукова, Алексея Франдетти, актерские работы Евгении Добровольской, Светланы Крючковой, Станислава Бондаренко, Дины Корзун, Юлии Пересильд, Анны Якуниной, Игоря Костолевского, Максима Аверина и других.

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За 15 лет существования Премия стала символом искренней зрительской любви и общественного признания, потому что её лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная театральная аудитория России и десятков стран мира.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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