Фонд «Четверг» проводит серию онлайн-встреч с международными экспертами «Культурное волонтерство как тренд»! Цикл посвящен острым проблемам, касающимся волонтерства в сфере культуры.



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10 февраля в 17:00 пройдет вторая дискуссия по теме «Мотивация волонтера: энтузиазм и выгорание».

Выгорание – причина брошенных дел и идей. Энергия и мотивация для волонтера являются ключевыми элементами, которые нужно поддерживать. Для успешных результатов проекта необходимо помогать волонтеру и стимулировать его мотивацию.

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Как удержать внимание волонтера, как эффективно проводить профилактику выгорания?

Эту проблему и возможные пути ее решения мы обсудим на следующей встрече.

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Спикерами выступят:

Кристина Текнеджян — менеджер программы «Волонтеры культуры Москвы».

Сергей Сёмен — координатор волонтеров фестивалей Архстояние в Никола-Ленивце 2020-2021.

Участники встречи смогут не только принять активное участие в обсуждении, но и получить от Фонда электронную версию книги «Неслучайная встреча: Как набрать волонтеров в культурный проект?».

Программа также включает темы этики, значимости опыта волонтерства, профессии координатора и цифрового волонтерства. Запись обсуждений можно посмотреть в группе ВКонтакте (https://vk.com/fond.chetverg).

Мероприятия проходят 1 раз в две недели в ZOOM в формате открытых обсуждений.

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Зарегистрироваться и ознакомиться с подробным расписанием можно на сайте (http://konkurs.chetverg-fond.ru/volunteers).

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