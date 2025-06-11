«Дизайн-цех»: в Москве подвели итоги седьмого конкурса Агентства креативных индустрий

В Москве в седьмой раз состоялся конкурс Агентства креативных индустрий по разработке концепций сувенирной продукции «Дизайн-цех». Конкурс проходил 7 и 8 июня в новом кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Участники разрабатывали концепции мерча для пяти партнеров из сфер культуры, креативных индустрий и народных художественных промыслов.

«Дизайн-цех» – это конкурс для дизайнеров, маркетологов, молодых агентств, дизайн-бюро, студентов профильных вузов. В его основе – идея создания современного востребованного мерча для городских и федеральных организаций и проектов (музеев, парков, ведомств и др.) и бизнесов, а также их продвижение через произведенную продукцию.

В этот раз на конкурс поступило более 300 заявок. Из них было отобрано более 120 участников, которые представили 29 идей и проектов для таких заказчиков, как Московский Кластер видеоигр и анимации, Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, Сибирская ковровая фабрика, Мастерская «Дымов керамика» и Палехские мастерские.

В треке «Кластер видеоигр и анимации» победила команда «8 beat Players», которая разработала для Кластера мерч, отражающий идею дома для разработчиков: толстовки, носки, ланчбоксы, внешние аккумуляторы, брелоки. Кроме того, команда придумала и разработала маскоты – лошадку-качалку и ромб-кластик.

Для Государственного музея-заповедника С.А. Есенина команда-победитель «Нога Гришаева» переосмыслила жизнь и творчество поэта через русскую природу. В основе сувенирной линейки – визуальный образ берёзы в виде строк из стихотворений С.А. Есенина. Коллекция включает в себя свечи, закладки для книг, блокноты, открытки, карандаши, стаканчики, свитшоты, дождевики.

В рамках трека «Палехские мастерские» победившая команда «Виноград и Авангард» разработала дизайн-концепцию сувенирной продукции с мотивами традиционной палехской миниатюры: тройками лошадей, жар-птицами, сказочными сюжетами, а также русскими пословицами и поговорками. Сувенирная линейка включает в себя свитшоты, футболки, шоперы, зонты, аксессуары (паспортные обложки, премиум-ручки, часы) и предметы для детей (раскраски, наборы для творчества).

Команда-победитель в треке «Сибирская ковровая фабрика» «Дизайнозавры» создала креативные концепции мерча, отражающие традиции и культуру сибирского коврового промысла. Дизайнеры перенесли традиционные яркие цветочные орнаменты сибирских ковров на платки, шоперы, блокноты, наклейки, открытки, косметички, термокружки.

Для компании «Дымов керамика» команда-победитель «Тихий обжиг» разработала линейку сувениров, вдохновленную традиционным гончарным ремеслом. Команда придумала дизайн-концепцию для текстиля, свечей, диффузоров, керамических аксессуаров, брелоков. Коллекция отражает образы печи, глины и отсылает к ностальгии по дому и детству.