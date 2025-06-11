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На ВДНХ расцвели роскошные розы

editor
By editor
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розы
Фото © пресс-служба ВДНХ

Главная выставка страны приглашает насладиться красотой и ароматом роз. На территории ВДНХ представлено огромное разнообразие этих цветов. Здесь высажено более 36 тысяч розовых кустов и уже началось их пышное цветение. А чтобы любители цветов могли спланировать свои прогулки и фотосессии, ВДНХ рассказывает о самых узнаваемых сортах «королевы сада».

Исторически розы занимают центральное место в цветочном оформлении территории Главной выставки страны. На ВДНХ расцвели розы разных групп: флорибунда, чайно-гибридные, почвопокровные и парковые. Каждая группа подразделяется на сотни сортов. Особенно впечатляюще выглядят «леонардо да винчи», «чиппендейл», «боника-82», «глория дей», «эдди митчел», «артур белл», а также штамбовые розы, похожие на невысокие деревца, усыпанные цветами.

Розы сорта «леонардо да винчи» встречают посетителей Выставки на цветниках возле арки Главного входа. Красоту насыщенно-розовых, ароматных, густомахровых цветов здесь подчеркивают шалфей мучнистый и алиссум морской. В Южном розарии уже можно полюбоваться розами сортов «помпонелла» и «аспирин». Кстати, «аспирин» — роза-хамелеон: в прохладную погоду ее белые цветки меняют окраску до розовых.

В Северном розарии расцвели «глория дей», чайно-гибридная роза с крупными ярко-желтыми с розово-красным краем цветками, и флорибунда «юбилей принца монако», чьи малиново-белые бутоны не перепутать ни с какими другими. Важная ее особенность ― продолжительное цветение дважды за лето. Еще одна удивительная роза, растущая в Северном розарии, ― «эдди митчел». Ее лепестки напоминают бордово-черный бархат с одной стороны и золотисто-кремовый сатин ― с другой. Сейчас, когда бутоны в полуроспуске, розы этого сорта выглядят особенно необычно.

В Северном и Южном розариях также можно увидеть розы сорта «боника-82», не менее узнаваемые и нарядные. Этот сорт относится к группе флорибунд, представители которой славятся продолжительным и интенсивным цветением ― образуют большие соцветия от 5 до 15 бутонов на одном побеге. А возле фонтана «Дружба народов» одни из самых впечатляющих ― розы сорта «чиппендейл» с розовыми махровыми цветами и сильным ароматом тропических фруктов. Благодаря теплому оттенку лепестков кажется, что огромные бутоны светятся изнутри.

Не оставит равнодушным ни одного любителя роз и большой цветник перед павильоном № 84 «Дом культуры». Сейчас там можно увидеть множество роскошных и ароматных цветов, в том числе розы флорибунда сорта «румба» с оранжево-красными цветками, собранными в большие кисти (до 20 бутонов в каждой). А перед входом в павильон № 510 «Главвино» (бывший «Главконсерв») ярким солнечным бликом выглядят розы сорта «артур белл» с ярко-желтыми крупными соцветиями, которые расцветают раньше всех — в конце мая. Здесь же можно увидеть изысканные розы сорта «терракота». При разном освещении ее бархатные лепестки меняют цвет и кажутся то оранжево-красными, то коричневыми, а в сумерках приобретают оттенок необожженной глины.

Со времен открытия Выставки в 1939 году ее особой гордостью являются штамбовые розы. Они выглядят как стройные деревца с шарообразной кроной, усыпанной крупными цветами. Сегодня гости Выставки могут увидеть порядка 250 штамбовых роз красного и розового цвета в цветочном партере возле фонтана «Дружба народов», а также возле Южного и Северного розариев.

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