Дизайнеры из России, Индонезии, Казахстана и Сенегала приняли участие в показах Modest Fashion Day в Казани

Восемь показов благопристойной моды Modest Fashion Day прошли 20 мая 2023 года в Казани в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» при поддержке Национальной палаты моды и Digital Talents Dubai Milano.

15 дизайнеров из Индонезии, Казахстана, Сенегала, а также из 5 городов России представили свои коллекции, среди них: Abzaeva (Улан-Удэ, Россия) / Gapanovich (Мурманск, Россия), Aida KaumeNOVA (Казахстан), HADÁMI (Махачкала, Россия), SAHARA (Уфа, Россия), SANET / Keewa (Индонезия), Su.Su (Казань, Россия), UMMAYA (Грозный, Россия), Senegal Fashion Show: Couleur Afrique, Touty, Kamal Raw, Edg.mery, Sidy Counda, Al Gueye (Сенегал). Мероприятие состоялось на территории ГТРК «Корстон-Казань».

Senegal Fashion Show: Couleur Afrique, Touty, Kamal Raw, Edg.mery, Sidy Counda, Al Gueye (Сенегал).

Шесть дизайнеров из Западной Африки, хорошо известные в своем регионе, впервые представили наряды из коллекции для российской аудитории при поддержке Российского культурного центра «Калинка».

Сенегальские дизайнеры создают одежду, основываясь на традициях и используя для своих коллекций натуральные материалы, популярные в Западной Африке, такие как базен, манджак, а также хлопковые ткани waxprint. Среди их моделей есть отголоски традиционной африканской одежды – бубу, а также знакомые русской публике сарафаны пестрых расцветок с локальными принтами.

Su.Su (Казань, Россия)

Татарский бренд одежды Su.Su представил на подиуме коллекцию платьев-рубашек, юбок и халатов пастельных оттенков из льна и хлопка. Дизайнер отмечает, что при создании коллекции используются исключительно дышащие, гипоаллергенные ткани, такие как хлопок, лен, тенсель, крапива. А свободные силуэты простого кроя с необычными деталями позволяют чувствовать комфорт в движении.

Aida KaumeNOVA (Казахстан)

Бренд Aida KaumeNOVA был основан в 2007 году в Алматы, его основателем является Аида Кауменова. Изделия казахского дизайнера продаются в четырех точках страны, а также по всему миру: в странах СНГ, Европы, Америки и Азии. Модный дом создает одежду класса люкс, pret-a-porte и масс-маркет.

Пройдя обучение в Италии, дизайнер вернулась в Казахстан с четкой целью: изменить отношение казахстанцев к национальному костюму. Многим он казался архаичным, но Аида решила сделать его модным, адаптировать под современную жизнь и условия. А затем внедрить этот казахский этно-фешен в гардероб современной женщины.

В новую коллекцию, представленную на Modest Fashion Day, вошли платья, юбки, пиджаки и костюмы в теплой цветовой гамме – от розового и терракотового до коричневого и голубого. Среди использованных тканей было и кружево, и цветочный принт, и гофре, а также лаконичные, спокойные ткани.

UMMAYA (Грозный, Россия)

Модный дом UMMAYA был основан дизайнером Уммайей Ахмадовой и ее командой в 2015 году в Чечне. Сейчас все изделия бренда отшиваются в Москве и на собственном производстве в Ставрополе. Основательница бренда Уммайа выросла в традиционной семье, поэтому дизайнеру ближе классические женственные строгие силуэты.

Одной из задач бренда является сохранение, развитие и популяризация

традиционных мотивов и мусульманской культуры в целом. Фабричным принтам дизайнер предпочитает вышивку ручной работы, объемные аппликации и кружево. В коллекциях также считываются референсы работ художников, чаще всего импрессионистов. Для презентации коллекции на Modest Fashion Day для передачи колорита дизайнер выбрала мотивы родовых башен, характерных для вайнахской архитектуры и распространенных на всем Северном Кавказе.

SAHARA (Уфа, Россия)

Дизайны modest fashion-бренда из Башкирии отличаются плавными силуэтами, смелыми принтами и сочетаниями, предлагая современный взгляд на традиционную скромную одежду. В коллекции бренда представлены как традиционные модели – абайи, хиджабы, штаны-султанки, так и более современные модели платьев, юбок, рубашек, брюк, кимоно и спортивной одежды, в том числе купальники-буркини, а также аксессуары и головные уборы. Дизайнер экспериментирует с денимом и стилем casual на стыке с традиционной модой.

Основательница бренда, дизайнер Зайнаб Ситдикова отмечает, что ее бренд стремится предоставить женщинам-мусульманкам стильные и комфортные варианты одежды, соответствующие их ценностям и в то же время подходящие под запросы современной жизни.

HADÁMI (Махачкала, Россия)

Дагестанский modest fashion-бренд HADÁMI, основанный в 2018 году двумя сестрами Хадижат и Аминат Магомедрасуловыми. В концепции бренда переосмысливается идея о скромной одежде как строгом облачении для мусульманок. Костюм для покрытия больше не обязан быть бесформенным и черным, а вполне может соответствовать сегодняшним тенденциям. Кроме того, бренд стирает границу между светским и религиозным: modest сегодня – это больше, чем традиция, это целый образ жизни, в основу которого входят представления о связи с собственными корнями, комфорте, уникальности и многослойности как основах современной жизни. Именно поэтому модели бренда очень быстро привлекли светских покупательниц.

В основе коллекций бренда лежит игра с локальными кодами: последний дроп был посвящен образу дидойской женщины. Дидойцы – коренной горный народа Дагестана. В новой коллекции «Изначальный образ» дизайнеры вдохновились поэзией японского монаха и мыслителя XIII века Догэна. Основа дропа – базовые, легко сочетающиеся между собой вещи, которые впишутся в любой гардероб: юбки, платья, а также костюмная группа и тренчи нестандартного кроя, которые уже успели стать визитной карточкой бренда. Для изготовления моделей преимущественно использовались природные цвета и натуральные ткани.

SANET / Keewa (Индонезия)

Дизайнер SANET SABINTANG из Индонезии был вдохновлен стилем одежды учениц исламской школы-интерната, которые сочетали длинные мантии с юбками-саронгами и оверсайз-блейзерами. По словам дизайнера, в Индонезии сейчас много исламских школ-интернатов, которые позволяют девушкам развивать свою карьеру и активнее участвовать в политической жизни. Поэтому их образ жизни, а вследствие этого и мода меняются. При этом по-прежнему сохраняются существующие этические и культурные ценности.

Главной чертой показанной коллекции стала многослойность. Материалы, представленные в изделиях, – это натуральные хлопок, лен и вискоза, а также ткани, окрашенные в японской технике сибори.

Обувь для показа коллекции представил другой индонезийский бренд Keewa.

Abzaeva / Gapanovich (Улан-Удэ / Мурманск, Россия)

Два российских бренда из Бурятии и Мурманской области показали на Modest Fashion Day футуристичные модели – объемные оверсайз дутые стеганые куртки в сочетании с балаклавами, романтичными рюшами и юбками из струящейся ткани.

Оба бренда работают с локальной идентичностью региона и традициями национального костюма, творчески переосмысляя его.

Дизайнер Надежда Абзаева представила на Modest Fashion Day стеганые жилеты, дутые корсеты, фактурные жакеты с объемным рукавом. Абзаева работает в основном с натуральными материалами - хлопком и денимом российского и китайского производства.

Дизайнер Александра Кручук из Мурманска для коллекций бренда Gapanovich переосмысляет традиционный русский народный костюм, связанный с историей народов Севера. Она использует рюши, ручную вязку, объемные рукава и юбки. В представленную коллекцию вошли изделия из вареного хлопка, крапивы, а также женственные блузы с цветочным принтом, летящие юбки и сарафаны из батиста и фатина.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.