В «Артеке» назвали имена лучших юных чтецов России и мира

В Международном детском центре «Артек» состоялся Всероссийский и Международный финалы конкурса юных чтецов «Живая классика» — самое зрелищное и ключевое событие всего сезона конкурса. 15 подростков из разных регионов России, а также 15 школьников из Словакии, Египта, Замбии, Эстонии, Абхазии, США, Армении, Турции, Сирии, Киргизии и Мексики соревновались в чтении вслух отрывков из любимой прозы.

Путь к финалу был нелегким для всех участников проекта. Они шли к этому целый год, читая книги одну за другой, спрашивая советов у родных, друзей, учителей, старались отыскать произведение, которое бы стало частью их самих. В этом году в легендарный детский центр «Артек» приехало более 300 юных чтецов со всех уголков нашей страны: от северного Норильска до солнечного Краснодара. Каждый регион России отправил лучших чтецов, которые смогли успешно преодолеть классный, школьный, затем районный этап и победить в региональном. Финалисты международного этапа «Живой классики» так же прошли все этапы конкурса. В этом году соревноваться в чтении вслух приехали 140 школьников из 31 страны. В течение двух недель они проходили этап за этапом. В итоге в Международный финал вышли только 15 конкурсантов из Армении, Замбии, Абхазии, Египта, Турции, США, Сирии, Киргизии, Эстонии, Мексики и Словакии продолжат борьбу за звание лучшего чтеца.

Выступления школьников оценивали звезды театра, кино, литературы: педагог по драматургии Института Кино НИУ ВШЭ Виктория Беляева; автор, ведущая, редактор и продюсер студии детских и литературно-художественных программ на «Радио Россия» Жанна Переляева; педагог актерского мастерства по методу Судзуки Института Кино НИУ ВШЭ Нана Татишвили; писатель-фантаст Гаянэ Степанян; режиссер-документалист, писатель Максим Гуреев.

Судьям предстоял непростой выбор. Из 2,5 миллионов участников осталось всего 15 всероссийских финалистов и 15 школьников, которые вышли в международный финал. Юные чтецы выступили перед разными лагерями «Артека» на большой сцене в лагере «Морской». Попасть, пусть и виртуально, на праздник чтения смогли все желающие. В официальной группе «Живая классика» была организована онлайн-трансляция конкурса:

«С 2015 года финал "Живой классики" проходит в "Артеке". Это грандиозное событие, участие в котором принимают читающие подростки более чем из 30 стран мира. В этом году несмотря ни на что конкурс продолжается, подростки читают вслух на русском языке любимые книги. Книги напоминают о вечных ценностях, которые должны всех нас объединять», — поделилась президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко, отметил, что конкурс «Живая классика» является уникальной площадкой для читающих детей, ведь любовь к чтению рождается из собственного осознанного выбора:

«Живая классика» — это многолетний тематический партнер и большой друг «Артека», и детский центр с удовольствием становится площадкой конкурсных финалов. Этот конкурс приобщает «цифровое» поколение к классике, прививает вкус к чтению и позволяет почувствовать красоту слова. Всё это способствует развитию интереса у подрастающего поколения к русской и мировой литературе. Книга в «Артеке» играет одну из ключевых ролей в воспитании детей».

Проникновенным чтением отрывков из произведений жюри поразило 5 школьников Всероссийского финала, которые стали победителями конкурса:

Данелян Карен, Краснодарский край (С. Силин «Жизнь без мобильника»);

Гусева Алиса, Костромская область (Б. Шергин «Зеркальце»);

Королев Руслан, Ивановская область (М. Булгаков «Неделя просвещения»);

Кобзарь Дарья, Воронежская область (Г. Г. Маркес «Прощальное письмо Человечеству»);

Ревазова Дана, Северная Осетия (И. Тургенев «Голуби»).

Приятный сюрприз ждал участников Всероссийского финала — четыре чтеца получили специальный приз — бесплатное обучение с проживанием в классическом пансионе МГУ им. М.В. Ломоносова! Это Федор Меркулов (Вологодская область), Пётр Рыбаков (Алтайский край), Дана Ревазова (Северная Осетия — Алания) и Василина Курзова (Севастополь).

На следующий день после Всероссийского финала жюри определило пятерку лучших чтецов Международного финала:

Герреро Осорио Алексис Фернандо, Мексика (Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса»);

Тишков-Робертс Артур, США (К. Драгунская «День рождения дерева»);

Захра Таж, Сирия (М. Жванецкий «Ваше здоровье»);

Давтян Елизавета, Армения (И. Пивоварова «Интересный концерт»);

Ан-Ника Кайсе Лауваертс, Эстония (А. Чехов «Крыжовник»).

В настоящее время школьники готовятся к Международному суперфиналу конкурса, который состоится 3 июня в Москве на Красной площади. Подросткам предстоит выяснить, кто читает лучше всех: 5 российских финалистов будут состязаться с 5 победителями международного конкурса «Живая классика» из разных стран мира.

Все финалисты получили подарки от фонда «Живая классика» и его партнеров — сертификаты на обучение от крупнейшей российской онлайн-школы «Фоксфорд», сертификаты на ресурсы библиотеки «ЛитРес», а также сертификаты на художественную литературу от лидера книготоргового рынка России «Читай-город», медали от компания «Гознак». Ну и конечно, подарком для всех региональных финалистов были 3 недели смены в «Артеке». Ребята не только отдыхали на море, но и занимались с преподавателями театрального мастерства, филологами, журналистами, проходили тренинги по сценической речи, пластике, учились блогингу.

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