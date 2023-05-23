В Сочи стартует Международный фестиваль национальной патриотической песни «Красная гвоздика» им. И. Д. Кобзона

С 8 по 12 июня 2023 года в г. Сочи пройдет Международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Давыдовича Кобзона. Организаторы проекта: Российский фонд культуры и Благотворительный фонд содействия культуре и спорту «ЮнОлимп», при поддержке Министерства культуры РФ, Союза композиторов Евразии.

Фестиваль патриотической песни «Красная гвоздика» в нашей стране проводится с 1967. Он нацелен на сохранение и популяризацию отечественных песенных традиций и способствует продвижению музыкантов, работающих в жанре национальной песни, а также созданию профессиональных вокальных произведений духоподъемной, гражданской и патриотической направленности.

Впервые в этом году в конкурсе участвуют студенты творческих факультетов московских ВУЗов РГСУ, ИСИ, ИТИ им. И. Д. Кобзона и ГИТИСа — победители смотра современной и авторской патриотической песни, проведенного Союзом композиторов Евразии весной 2023 года. «Новые песни — новой России» — таков сегодня лозунг молодых авторов, прославляющих свою Родину. Фестиваль обещает стать большим праздником музыкального искусства для гостей и жителей Сочи, а также поспособствует знакомству зрителей с талантливыми исполнителями и звездами российской эстрады.

С момента объявления конкурса в феврале 2023 г. организаторы получили 476 заявок от солистов и авторов-исполнителей из разных городов нашей страны и зарубежья. Из этого числа было выбрано порядка 300 конкурсантов. После отбора по федеральным округам до конкурса допущены 160 исполнителей, которые продолжат участие в финальном конкурсе в Сочи.

Организаторы песенного конкурса «Красная гвоздика», следуя традициям легендарного фестиваля советской массовой песни, готовят насыщенную творческую программу. Откроет фестиваль концерт «Красная гвоздика собирает друзей», в котором примут участие лауреаты конкурса прошлых лет. В рамках фестиваля пройдут творческие встречи со звездами российской эстрады, концерт «Золотые хиты ВИА СССР», концертная программа «Беларусь моя», посвященная композитору Олегу Молчану, а также традиционный ежегодный отборочный тур конкурсантов.

В жюри фестиваля «Красная гвоздика» вошли известные деятели культуры. Международное жюри из дружественных стран принимает участие в прослушивании участников и вынесении решений удаленно. В этом году к рассмотрению принимаются новые, авторские песни или песни членов союза композиторов РФ и Евразии, выражающие сегодняшнее отношение молодежи к современным реалиям, современной повестке дня, любви к своей родине, своему государству.

— «Красная гвоздика» помогает возрождать и сохранять историческое музыкальное наследие национальной патриотической песни. Мы верим, что патриотическая песня несет в себе огромную силу и является источником гордости за свою Родину и свой народ. Проникновенная песня о любви к родным местам, затрагивая самые тонкие струны души, во все времена объединяла людей, давала им радость, надежду и силу. Мы хотим, чтобы патриотическая песня стала тем самым языком, который будет понятен каждому и поможет почувствовать свою принадлежность к стране и народу, – говорит председателю жюри фестиваля Олег Иванов.

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