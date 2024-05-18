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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUДизайнеры назвали пять способов создания вау-эффекта в интерьере

Дизайнеры назвали пять способов создания вау-эффекта в интерьере

editor
By editor
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стильный интерьер квартиры

Стильный ремонт сегодня доступен каждому: смелый проект может превратить любую квартиру в локацию с фотосессии из модных журналов. Участники IV Московской недели интерьера и дизайна в рамках сессии «От «уныло» до «wow!»» рассказали, как сделать свой интерьер ярким и актуальным.

«Первый способ — отходить от стандартов и не бояться экспериментировать с формой и планировкой. Второй способ — использовать яркие цвета и смелые контрасты. Вам также помогут необычные материалы, которые сейчас появляются во множестве и часто. Необычные дизайнерские предметы отлично способствуют проявлению вау-эффекта в интерьере — и это четвертый способ. И конечно же, освещение: сейчас на рынке представлено множество дизайнерских осветительных приборов, необычных технологий», — сказала дизайнер коммерческих интерьеров Наталья Корельская.

Помимо освещения, яркой и необычной «фишкой» интерьера могут стать отопительные приборы. Батареи — не только утилитарный прибор, обогревающий помещение, сегодня они позволяют хозяину квартиры самовыражаться.

«Мы привыкли прятать батареи за шторками, экранами. Но это устаревший тренд, я считаю, что сегодня их нужно не скрывать, а, наоборот, показывать. Они могут стать ярким акцентом или, напротив, слиться с интерьером. Если места мало — можно встроить конвекторы в пол или стены. Можно разместить радиаторы отопления под скамьей в прихожей, под барной стойкой или же смонтировать на них лежанку для домашнего любимца. Все это позволит расширить функционал батареи», — отметил PR-менеджер компании HomeHeat Николай Максимов.

Фото – сайт pro-dachnikov.com

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