Дизайнеры назвали пять способов создания вау-эффекта в интерьере

Стильный ремонт сегодня доступен каждому: смелый проект может превратить любую квартиру в локацию с фотосессии из модных журналов. Участники IV Московской недели интерьера и дизайна в рамках сессии «От «уныло» до «wow!»» рассказали, как сделать свой интерьер ярким и актуальным.

«Первый способ — отходить от стандартов и не бояться экспериментировать с формой и планировкой. Второй способ — использовать яркие цвета и смелые контрасты. Вам также помогут необычные материалы, которые сейчас появляются во множестве и часто. Необычные дизайнерские предметы отлично способствуют проявлению вау-эффекта в интерьере — и это четвертый способ. И конечно же, освещение: сейчас на рынке представлено множество дизайнерских осветительных приборов, необычных технологий», — сказала дизайнер коммерческих интерьеров Наталья Корельская.

Помимо освещения, яркой и необычной «фишкой» интерьера могут стать отопительные приборы. Батареи — не только утилитарный прибор, обогревающий помещение, сегодня они позволяют хозяину квартиры самовыражаться.

«Мы привыкли прятать батареи за шторками, экранами. Но это устаревший тренд, я считаю, что сегодня их нужно не скрывать, а, наоборот, показывать. Они могут стать ярким акцентом или, напротив, слиться с интерьером. Если места мало — можно встроить конвекторы в пол или стены. Можно разместить радиаторы отопления под скамьей в прихожей, под барной стойкой или же смонтировать на них лежанку для домашнего любимца. Все это позволит расширить функционал батареи», — отметил PR-менеджер компании HomeHeat Николай Максимов.

Фото – сайт pro-dachnikov.com