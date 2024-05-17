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Домой366INFO.RUОрнитологи «переименовали» один из главных шедевров Музея Востока

Орнитологи «переименовали» один из главных шедевров Музея Востока

editor
By editor
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орел на пне

В знаменитом японском орле Николая II специалисты признали белоплечего орлана.

«Орел на пне», он же «Большой орел» – один из самых примечательных экспонатов не только зала «Искусство Японии», но и всего Музея Востока в целом. Скульптурную композицию из слоновой кости на пне из вековой сосны подарил император Мэйдзи своему российскому коллеге ко дню коронации. Огромную птицу с размахом крыльев более 160 см привезла официальная делегация во главе с принцем Саданару Фусими-но Мия весной 1896 г. А в 1982 году экспонат оказался в Музее Востока.

По всем документам творение Канэды Кэндзиро проходило под названием «Орел» и никто не сомневался в его «орлиности» до того момента, пока Музей не стал площадкой для проведения квеста «Удивительные редкости Приамурья» совместно с Центром воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Изучая собрание Музея, зоологи удивились: почему это возле белоплечего орлана висит табличка «орел»?

«Есть прямые признаки различия между этими двумя птицами: у орлов, в отличие от орланов, перья на лапах доходят до пальцев. У орланов — часть лапы оголена, это связано с тем, что орланы питаются преимущественно рыбой. Второй прямой признак — форма хвоста: у орланов хвост клиновидный, у орлов – веером», – объяснила заведующий сектором экологического просвещения Центра воспроизводства Татьяна Рожкова.

Из других признаков орнитолог выделила крупный клюв, размеры и форму когтей, характерных именно для белоплечего орлана: «Безусловно, если бы не вышеперечисленные особенности, то можно было бы считать, что художник намеренно изобразил птицу с большими орудиями защиты и нападения – клюв и когти – таким образом подчеркивая достоинства орла», – отметила специалист.

Птицу подарили последнему российскому императору вместе с ширмой «Бурное море» – вместе они представляют законченную композицию. На шелковом полотне изображены птицы тидори – ржанки. Татьяна Рожкова называет это еще одним, косвенным подтверждением принадлежности птицы к подсемейству орланов. Ржанки живут на побережьях, в том числе морских. Там же обитают и белоплечие орланы.

В Музее Востока разницу в названиях объясняют устоявшейся традицией: именно под названием «орел» скульптурная композиция была подарена музею, именно оно значится во всех описаниях, инвентарных книгах, документах дарения и передачи.

«Это не единственный случай, когда в этикетке указано устоявшееся название. Например, то, что принято называть сливой, «умэ», с ботанической точки зрения – абрикос. Уклон нашего музея – гуманитарно-искусствоведческий, поэтому мы оставляем за собой право не называть точный биологический вид животных, растений, которые изображены в живописи или скульптуре. Тем более, что данный вид птиц в Японии называется «умиваси», в переводе — «морской орел». Поэтому наш орел так и останется для посетителей орлом», – пояснила хранитель фонда «Живопись и графика Дальнего Востока», научный сотрудник Музея Востока Ольга Чернова.

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