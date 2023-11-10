Дизайнеры одежды Дальнего Востока и Арктики России поборолись за приз в 1 млн рублей

Конкурс дизайна одежды прошел в рамках Арктической стартап-экспедиции: Дальний Восток и Арктика России (АСЭ ДАР). Победителем конкурса и обладателем приза в 1 млн рублей стала Александра Гапанович (Кручук) из Мурманска со своей коллекцией «Секретики».

«Секретики» — известная детская забава советского времени. Показ избранным друзьям «секретиков» — ценных мелочей, скрытых в земле под куском стекла, — становился ранним опытом формирования круга «своих». Единение природы, нашего опыта, мечтаний и воспоминаний – все это превращается в волшебные «секретики», растворенные во времени и пространстве», - рассказывает о своей коллекции Александра Гапанович.

Всего на конкурс было принято 92 заявки с концептами одежды. Из них жюри отобрало десять человек, которые защитили свои проекты перед экспертами в области моды и дизайна. Среди финалистов участники из Владивостока, Красноярска, Якутска, Южно-Сахалинска, Мурманска и Сыктывкара.

Каждый из десяти участников представил свои коллекции одежды самой разной стилистики: от колоритов якутской национальной одежды до инновационной одежды с обогревом в стиле киберпанка.

Финал состязания прошел на площадке Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема в Биробиджане – городе с богатой историей производства текстиля и одежды. Как отмечают организаторы конкурса, такие события дают толчок для развития и усиления креативной экономики в регионе, что в дальнейшем становится фактором повышения конкуренции местной продукции на рынке.

Организаторами конкурса выступили Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) и Корпорация развития Якутии, при поддержке учебных заведений Арктического государственного института культуры и искусств и Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема.

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