В читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки открылась выставка проекта «Россия в регионе южных морей. По следам русских открытий». Выставка подготовлена Фондом им. Миклухо-Маклая к 220-летию первого русского кругосветного плавания 1803 года под руководством И.Ф. Крузенштерна.

На выставке представлены 18 планшетов рассказывающих о путешествиях отечественных исследователей, открывших и давших русские названия многим географическим объектам в регионе Южных морей. Вы узнаете о жизни и быте островитян, познакомитесь историей первых контактов с каннибалами, с историей появления татуировок и их значении у островитян, узнаете почему нашего земляка Н.Н. Миклухо-Маклая называли человеком с Луны.

Выставку открыла заведующая отделом литературы по искусству областной библиотеки Антонина Юрисовна Иваненко. Гости смогли ознакомиться с экспозицией выставки, узнать об отечественных достижениях в ходе морских походов XIX века.

Фото предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая

Visited 3 times, 3 visit(s) today