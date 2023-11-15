В Киселевске Кемеровской области отремонтируют библиотеку

Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Кузбасса выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта капитального ремонта Библиотеки №8 города Киселевска. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

В Киселевске идет ремонт культурно-просветительных учреждений: сразу в трех отделениях Централизованной библиотечной системы города устанавливают пластиковые окна, проводят косметический ремонт читальных залов и книгохранилищ.

Еще одним этапом станет ремонт Библиотеки №8 на улице 50 лет Города. Детская библиотека-филиал № 8 города Киселевска открылась в 1975 году. Читателями библиотеки являются около 6 000 юных киселевчан. Для них собрано 43 000 книг и периодических изданий. Достопримечательность библиотеки – краеведческий мини-музей, экспонатами которого являются предметы быта наших предков.

Согласно проекту, в библиотеке капитально отремонтируют инженерные коммуникации, включая системы теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, канализации. Также заменят окна и обновят фасад.

Застройщик – МКУ «Управление муниципального заказа по ремонту и строительству». Проектировщик – ООО «Приоритетные проекты».