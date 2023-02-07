Дмитрий Чернышенко: «Россия будет задавать стандарты развития фиджитал-спорта»

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в заседании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который пройдет в Казани в 2024 году.

Участников поприветствовал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. С докладами выступили: первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров, руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

«Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" поддержан Президентом России. Подписан соответствующий Указ о его проведении в 2024 году в Казани. Город был выбран среди достойных соперников неслучайно. Татарстан – один из самых опытных субъектов по организации международных соревнований, он обладает большим научным потенциалом и развитой цифровой инфраструктурой. Накануне был дан старт тестовым мероприятиям 2023 года. Предстоящие дни позволят не только протестировать запланированные дисциплины, но и охватить еще большую аудиторию по всему миру. Проведение "Игр будущего" привлечет внимание всего мира к России. И именно наша страна будет формировать стандарты фиджитал-спорта, который гармонично сочетает спортивные и цифровые дисциплины», - заявил Дмитрий Чернышенко

Вице-премьер пожелал всем участникам оргкомитета успехов в реализации этого уникального проекта.

«Татарстан примет Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" в 2024 году. На сегодня состоялось 5 инспекционных визитов в Казань представителей АНО "Агентство развития компьютерного спорта" - обсуждена подготовка мероприятий, обследованы спортивные и неспортивные объекты. Мы тесно взаимодействуем с Министерством спорта России. Я уверен, что мы сможем провести соревнования на высоком уровне», — заявил Рустам Минниханов.

По словам первого заместителя министра спорта Российской Федерации Азата Кадырова, фиджитал-движение расширяет границы присутствия в регионах страны.

«Наша совместная работа уже принесла видимый результат – движение "фиджитал" получило широкое распространение по всей России, турниры привлекают внимание все большего количества спортсменов и зрителей. Формат объединения классических и цифровых видов спорта отвечает запросам молодого поколения. В прошлом году в Кемерове открыт первый в мире фиджитал-центр, мы планируем поддержку создания таких центров в рамках федеральных проектов "Спорт-норма жизни" и "Бизнес-спринт" и получаем заявки от регионов», - сказал Азат Кадыров.

С 5 по 11 февраля в Казани проходят третьи «Фиджитал Игры», в программе пять киберспортивных дисциплин – прохождение игр на скорость, а также турниры по Dota2, MLBB, CS:GO и Warface в сочетании с лазертагом. Как отметил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров, общий призовой фонд февральских Игр составит более 8 миллионов рублей.

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