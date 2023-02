Speedrun подвёл итоги первого дня группового этапа

Баги, глитчи, вылеты за пределы карты, стрельба себе под ноги и другие безумства ради рекордов показали киберспортивные команды King of Milfs, speedXATA, Cheaters и Tesla Squad в первый день соревнований по скоростному прохождению игр.

Чемпионат по Speedrun’у открыл Фиджитал Игры по 3 киберспортивным дисциплинам.

Команды доказывали, кто «самый быстрый ковбой на деревне» сразу в трех играх подряд: Chip’n’Dale, Mirror’s Edge и Hitman: Codename 47. В категории Retro Console в культовой игре по мотивам мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь» лучший результат у раннера из Наиль st4nzzz Бопежанов из команды speedXATA.

Участники следующего «забега» паркур-экшена Mirror’s Edge разбились на две пары: аутсайдеры и лидеры, поэтому до последних минут сохранялась интрига.

А как же распределятся три призовых места?

Игрок Дмитрий Filonot Новичков, несмотря на то, что Алексей Dogmeats Шабалин начал в статусе фаворита, первую половину дистанции был лидером. И только на последних этапах Fil допустил досадную ошибку и пропустил Dog’a вперед. Победитель прошел всю игру меньше, чем за час!!! (результат: 56 мин 40 сек).

«Я готовился 2,5 месяца и прошел игру менее чем за час. Ее прохождение рассчитано на 8 часов. И я такой крутой — потому что мама таким родила. Мой соперник показал тоже крутой перформанс. До последних секунд, даже до сих пор, после игры у меня мандраж. Моя победа — это чистый скилл, моторика рук, мышечная память. Это невозможно загрузить, как флешку», — DOGMEATS (Алексей Шабалин), победитель второй дисциплины группового этапа Speedrun Фиджитал игр 3 по игре Mirror’s Edge

В завершении дня мы увидели очень жаркую борьбу. Социальный стелс-экшен Hitman порадовал разными стратегиями и рандомами прохождения. Спидраннер с опытом Вальдемар Valdemarka Школа из команды speedXATA, обладатель мирового рекорда, пытался снова «сделать историю». Но сильнейший раннер несколько раз досадно вылетал из игры, затем сделал невероятный камбэк и первым дошел до финальных титров игры.

«Меня выкинуло два раза. Да движок и удача позволяют такие дерзости, но благодаря Realgame таймеру судьи компенсировали мне время. Для меня, это легкая игра. Я захожу и чувствую, какой кайф погружаться в этот фрэйм. Я хозяин игры и обладатель мирового рекорда», — Valdemarka (Вальдемар) победитель третьей дисциплины группового этапа: speedrun серии Фиджитал игр 3 по игре Hitman.

В итоговом протоколе перед полуфиналами команда speedXATA всего на 2 очка опережает Cheaters.

Завтра игроков снова ждут увлекательные забеги, где мы можем подглядеть все хитрости скоростного передвижения в играх Comix Zone, Little Nightmares и Serious Sam the First Encounter.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru