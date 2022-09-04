Музыка «на спорте» – какие треки мотивируют любителей фитнеса

Жизнь в современном мире невозможно представить без музыки, которая окружает нас повсюду. Главное – правильно подобрать подходящий саундтрек для каждого конкретного случая, и занятия спортом – не исключение. Делать это профессионально позволяет опыт российских и иностранных компаний, занимающихся аудиобрендингом.

Зарубежный сервис Feed.fm – поставщик музыкального контента более чем для 50 ведущих мировых фитнес-брендов – проанализировал данные за второе полугодие 2022 года и опубликовал новое исследование о том, под какую музыку люди предпочитают заниматься спортом и как она влияет на процесс. Хотя некоторые до сих пор продолжают тренироваться в тишине, пользователей фитнес-приложений, которые предлагают различные подборки треков, становится все больше.

Согласно исследованию, 93% опрашиваемых абсолютно уверены, что музыка может сделать тренировку эффективнее. Ученые уже давно доказали, что определенные композиции способны улучшить настроение и повысить общий тонус. Любители йоги и силовых тренировок чаще всего выбирают даунтемпо и эмбиент-композиции, кардиотренировок – более энергичную, танцевальную музыку, EDM. Также исследование показало, что занятия спортом под музыку в среднем длятся в три раза дольше, чем без нее, а если в фитнес-клубе правильно подобрано аудиооформление, посетители возвращаются в два раза чаще.

Говоря о самом востребованном стиле, им остается поп-музыка. Однако специалисты Feed.fm заметили, что люди, использующие тренажеры, также иногда слушают во время тренировок рок, любители уличного воркаута и пробежек – хип-хоп и инди-музыку малоизвестных исполнителей. В топе по популярности – Джастин Бибер, Lil Nas X и Doja Cat.

Авторы исследования советуют фитнес-клубам налаживать обратную связь с клиентами, периодически опрашивая их о музыкальных предпочтениях. Они также обнаружили, что на пользователей больше влияет не конкретное количество ударов в минуту, темп и ритм, как всегда принято было считать, но сама энергетика трека. Например, хип-хоп своим напором стимулирует выносливость, как и рок-музыка, инди может создавать медитативное настроение во время бега. Если же говорить об идеальном рецепте подборки, который советуют специалисты, это 75% уже знакомых и не более 25% новых композиций. По мнению исследователей, новинки могут отвлекать человека и мешать ему эффективно тренироваться.

В России крупнейшей компанией по аудиобрендингу является FONMIX. Сервис в автоматическом режиме анализирует музыку по огромному количеству параметров – темп, ритмика, динамика и многие другие – их несколько сотен. Опираясь на свой опыт, возможности искусственного интеллекта и Big Data, профессиональная музыкальная редакция создает уникальные индивидуальные подборки для решения конкретной задачи – вызвать чувство спокойствия или наоборот, повысить уровень активности.

Для занятий спортом россияне предпочитают в основном зарубежные хиты. Несмотря на уход с российского рынка большой тройки иностранных лейблов – Warner music, Universal music и Sony music, руководство FONMIX утверждает, что все договора с ними на все композиции, которые есть в каталоге, продолжают действовать, а значит – они будут и дальше звучать в фитнес-клубах. Однако, согласно клиентским опросам и глобальному мониторингу, большой популярностью пользуется и качественная российская музыка, в основном – прогрессив-хаус: Andrey EXX, Anton Ishutin, DJ Svet, Slider & Magnit, Filatov & Karas. Исходя из этих данных, музыкальная редакция компании формирует плейлисты для фитнес-клубов, причем – особенные для каждой зоны: кардиотренировок, силовых тренировок, фрешбаров, массажных кабинетов и других помещений.

Сервис озвучивает более 40 000 различных объектов – фитнес-клубы, кафе, рестораны, автосалоны и салоны красоты, магазины и шоурумы, торговые центры и другие пространства, а его каталог составляет более 15 000 000 российских и зарубежных треков. FONMIX не только подбирает плейлисты, но и позволяет интегрировать рекламные и информационные сообщения в эфирную сетку. Также компания предоставляет комплексное обслуживание в сфере продакшена – это и уникальные джинглы, и брендированные треки, и многое другое.

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