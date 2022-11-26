Дмитрий Назаров и Марк Богатырев встретились на открытии нового ресторана в Москве

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Немало звезд собрало вокруг себя открытие нового мульти пространства VARVARKA III в Москве , которое приурочили к празднованию 530-летия Кубы. Среди гостей были замечены главные герои сериала «Кухня» Дмитрий Назаров и Марк Богатырев. Немало слухов ходит вокруг закулисья этого бестселлера телеканала СТС, но точно сказать можно одно, актеры были рады видеть друг друга, пожав руки, обнялись и с удовольствием позировали на камеру. Многие присутствующие отметили позитив и прекрасный внешний вид Назарова и Богатырева.

Мероприятие так же посетили - Хуан Карлос Эскалона — советник посла Кубы по туризму,​ Сергей Карякин – Вице-чемпион мира по шахматам, певец​ Авраам Руссо,​ боксер Константин Цзю,​ актер Олег Масленников-Войтов, режиссер​ Андрей Житинкин, теле радио ведущая и актриса​ Алла Довлатова​ и мн. др.

Украсили вечер выступления кубинской музыкальной​​ группы «Raisa Reve & friends» и джазового исполнителя Чарли​ Армстронга (внука легендарного Луи Армстронга).​ Познавательную ноту внесли мастер-классы​ табачного эксперта Дмитрия Друца и известного шефа-сомелье Влада Маркина.

Фото – агентство Royal PR, фотографы Дмитрий УНИК, Елена СУЕТЕНКОВА и Анатолий ЛОМОХОВ

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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