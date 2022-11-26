Дмитрий Назаров и Марк Богатырев встретились на открытии нового ресторана в Москве

Немало звезд собрало вокруг себя открытие нового мульти пространства VARVARKA III в Москве , которое приурочили к празднованию 530-летия Кубы. Среди гостей были замечены главные герои сериала «Кухня» Дмитрий Назаров и Марк Богатырев. Немало слухов ходит вокруг закулисья этого бестселлера телеканала СТС, но точно сказать можно одно, актеры были рады видеть друг друга, пожав руки, обнялись и с удовольствием позировали на камеру. Многие присутствующие отметили позитив и прекрасный внешний вид Назарова и Богатырева.
Мероприятие так же посетили - Хуан Карлос Эскалона — советник посла Кубы по туризму, Сергей Карякин – Вице-чемпион мира по шахматам, певец Авраам Руссо, боксер Константин Цзю, актер Олег Масленников-Войтов, режиссер Андрей Житинкин, теле радио ведущая и актриса Алла Довлатова и мн. др.
Украсили вечер выступления кубинской музыкальной группы «Raisa Reve & friends» и джазового исполнителя Чарли Армстронга (внука легендарного Луи Армстронга). Познавательную ноту внесли мастер-классы табачного эксперта Дмитрия Друца и известного шефа-сомелье Влада Маркина.
Фото – агентство Royal PR, фотографы Дмитрий УНИК, Елена СУЕТЕНКОВА и Анатолий ЛОМОХОВИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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