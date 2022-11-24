Команда КВН «Белый Кролик» прошла в полуфинал Всероссийской Юниор-Лиги детских команд 

20 ноября состоялась 1/4 финала Всероссийской Юниор-Лиги детских команд в Планете КВН сезона 2022/2023. Детская команда КВН «Белый Кролик», единственный представитель из Москвы, прошла в полуфинал лиги и будет бороться за возможность попасть в финал.

В турнире принимали участие 26 команд со всей России, которые прошли сложнейший отбор на Международном Фестивале детских команд КВН в Анапе. Команде «Белый Кролик» всего год, но она уже зарекомендовала себя старательной подготовкой и запоминающейся игрой. Ведущий лиги, Арсений Агапов, особенно отметил не только само выступление ребят, но и самую мощную и сплоченную группу поддержки.

Перед началом игры редакторы шоу приняли решение разделить выступления всех команд на два формата. Первый формат предполагал короткие выступления с приветствиями по 20-40 секунд. Команда «Белый Кролик» выступила во втором, «полном формат», показав свои лучшие номера.

Сценарий выступлений и выхода команд на сцену меняли буквально за два часа до начала игры. Но, несмотря на самый юный возраст среди участников, ребята из «Белого Кролика» справились с большим количеством репетиций и волнением.

В состав жюри вошли автор и актёр команды «Флэш рояль» Роман Иванов, финалист Высшей лиги в составе команды КВН «Юра» Илья Кочешков, полуфиналист Высшей лиги 2021 года в составе команды «ИП Бондарев» Павел Кореневский, выпускница Всероссийской Юниор-Лиги КВН, участница шоу Comedy Баттл на ТНТ Динара Курбанова, актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в сериале «Реальные Пацаны», фильма «Горько» и «Самый Лучший день», Валентина Мазунина. Судьи по достоинству оценили выступление московской команды и огласили ее в числе 6 лучших команд, которые безоговорочно прошли в полуфинал Всероссийской Юниор-Лиги.

Основатели команды «Белый Кролик» Елена Симачева и Наталья Серпуховитина отмечают стойкость своих подопечных. «Нашей команде нет ещё и года, а мы уже смогли добиться таких невероятных результатов. Когда есть четкая цель, то идти к ней гораздо легче. С каждым новым этапом, шаги становятся все более уверенными, и мы испытываем невероятное удовольствие от проделанной работы. Никакая сложность уже не страшна!», - добавляет Елена Симачева.

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