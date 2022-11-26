На ВДНХ стартует новый зимний сезон

На ВДНХ начинается новый зимний сезон. Его главным событием станет открытие самого большого катка в Москве. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, помимо этого, для жителей и гостей столицы подготовили другие спортивные активности. Так, посетители смогут покататься на лыжах и тюбингах.

«В новом зимнем сезоне на ВДНХ как всегда будут ждать любителей активного отдыха. Скоро там откроются тюбинговые горки и другие спортивные площадки для детей и взрослых. Лыжные трассы оборудуют, когда это позволят сделать погодные условия. А главный каток примет первых посетителей уже сегодня вечером. Рядом с ним находятся кафе, где можно перекусить. Всего на территории выставки работает больше 140 точек общепита, которые одновременно готовы принять около пяти тысяч человек», — отметила Наталья Сергунина.

Самый большой каток в Москве располагается на Главной аллее ВДНХ. Он рассчитан на 4,5 тысячи гостей. Площадь его искусственного покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров. Ледовые дорожки огибают знаменитые фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». В программе — экскурсии на льду, занятия по фигурному катанию для детей под руководством опытных инструкторов. К услугам посетителей — пункты проката и заточки коньков. Еще один каток открыт в парке «Останкино», его площадь — 1,8 тысячи квадратных метров.

Во время посещения катка можно согреться и перекусить в ближайших точках общепита. Кафе предложат гостям классические блюда, например, салат оливье, борщ, пельмени, колбаски, приготовленные на гриле, пончики, имбирные пряники, трубочки со сгущенкой. Другие гастрономические площадки на ВДНХ представляют русскую, белорусскую, паназиатскую и европейскую кухни.

В декабре на территории выставки откроются две тюбинговые горки. Одна — перед павильоном №57 («Россия — моя история»), высотой семь метров и длиной 80 метров, с подъемником для «ватрушек» и пятью спусками. Она подходит для катания детей от трех лет. Вторая — в парке «Останкино», высотой 6,25 метра и длиной 16 метров. В новом зимнем сезоне в «Останкино» традиционно оборудуют и специальные трассы для любителей лыжных прогулок. Их работа будет зависеть от погоды. Там предусмотрят прокат лыж, палок и ботинок.

Кроме этого, любители спорта могут посетить на ВДНХ всесезонную площадку для воркаута, где есть все виды современных тренажеров для уличной гимнастики: турники, рукоходы, рамы с кольцами, шведская стенка, брусья и другие.

Около интерактивного комплекса «Буран» сегодня также откроется трасса с детскими квадроциклами протяженностью более 150 метров.

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