Дмитрий Ревякин выпустил сольный альбом «Стрелы лет»

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Новый лонгплей - уже четвëртая совместная работа музыканта с гитаристом Александром Бадажковым, который отвечал за аранжировку и инструментальную составляющую.

дмитрий ревякин стрелы лет

Хотя альбом изначально позиционировался как гитарно-минималистичный, он получился очень разнообразным музыкально — от вальсов и романсов до весьма тяжёлой рок-альтернативы. Тем не менее, слушается этот цикл песен на одном дыхании — объединённый духом мужской дружбы и энергиями родной земли. «Стрелы лет», натянутые вдохновением Ревякина, пролетают над Уралом, Саратовом, Одессой, Хакассией, Камчаткой, Забайкальем... И какие-то из них наверняка найдут путь к сердцу слушателя, даже не очень знакомого с творчеством «Калинова Моста».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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