Алла Рид выпустила альбом «Высоцкий»

Алла Рид славится своей музыкальной многогранностью. Участница популярнейших шоу «Голос» и «Три аккорда», победитель российских и международных конкурсов, солистка театра «Градский холл» прочно завоевала любовь публики исполнением еврейской музыки и джазовым искусством. Алла Рид также выпустила ряд авторских песен в жанрах от популярной музыки до рока.

Новой ступенью в творческой жизни певицы стали песни Владимира Высоцкого, итогом работы над которыми стал релиз альбома «Высоцкий», в который вошли 9 треков великого артиста.

«Альбом я посвятила 85-летию Владимира Высоцкого, чье творчество вошло в мою жизнь с легкой руки моего наставника Александра Борисовича Градского. Я даже не предполагала, что настолько органично буду себя чувствовать, исполняя песни Владимира Семеновича. Стараюсь сохранить его энергетику, так сказать, не потерять мужское начало в женском исполнении.Особенно лестно, что мое прочтение творчества Владимира Высоцкого оценил его сын Никита. Его поддержка важна и очень приятна. Уже дважды я принимала участие в церемонии награждения премией Фонда Высоцкого «Своя колея». В феврале прошел мой сольный концерт, состоящий из песен Владимира Высоцкого. Я была счастлива получить хорошие отзывы от гостей этого вечера и решилась выпустить официальный релиз этих песен», – комментирует Алла Рид.

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