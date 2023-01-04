До конца новогодних каникул бесплатные ледовые представления представят еще в 13 городских округах Подмосковья

В первые три дня нового года жители и гости шести городских округов Подмосковья стали зрителями бесплатных ледовых представлений с участием фигуристов мирового уровня.

Спектакль «Царевна-лягушка» в постановке олимпийской чемпионки в танцах на льду, двукратной чемпионки мира, трехкратной чемпионки Европы, заслуженного мастера спорта России Татьяны Навки был представлен в городских округах Химки, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Щёлково и Королёв, а участники проекта чемпиона мира и Европы в танцах на льду, заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха «Ледниковый период» выступили в городском округе Красногорск.

Зрителей ждали яркие постановки, полные чудес и превращений, многоуровневая хореография. По сути, герои знакомых с детства сказок в исполнении прославленных фигуристов и любимых актеров театра и кино погружали зрителей в мир волшебства.

С начала зимы в городских округах Московской области состоялось уже 16 бесплатных ледовых спектаклей. Всего в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» запланировано 29 представлений в 25 городских округах.

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