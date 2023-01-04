Галерея pop/off/art представляет групповую выставку «Кухня», раскрывающую тему Эскиза. Проект объединит работы двенадцати художников галереи pop/off/art: от бесспорных классиков отечественного искусства и ключевых представителей среднего поколения до ярких молодых авторов. Название выставки отсылает к разговорному значению слова «кухня», предлагая зрителю узнать больше о методах и закулисной практике художников – разобраться в художественной кухне.

Иван Симонов. Эпоха разоренной красоты. 2021

Экспозиция будет включать эскизы к реализованным и нереализованным проектам, а также графику, предварявшую живопись, скульптуру или инсталляцию, но впоследствии обретшую статус самостоятельного произведения искусства. Зритель познакомится с уникальными эскизами к работам, попавшим в крупные музейные коллекции в России и за рубежом, к холстам, которые были показаны в галерее и на других площадках в последние годы, а также к новым работам, которые еще не были экспонированы или, более того, еще не созданы.

«Кухня» станет проектом, который позволит по-новому взглянуть на то, как работают разные представители художественной сцены и заново открыть для себя уже знакомых авторов. На выставке будут представлены неэкспонированные ранее этюды Виталия Пушницкого, штудии Ивана Новикова к абстрактной живописи, подготовительные рисунки к уличным проектам Ивана Симонова и инсталляциям Ивана Плюща, наброски к художественным объектам 1970-х годов Ростислава Лебедева, уникальные эскизы к эстампам классика послевоенного абстракционизма Юрия Злотникова и к знаковым работам представителя отечественного нонконформизма Андрея Гросицкого.

Одна из целей экспозиции, претендующей не столько на высказывание, сколько на исследование, – показать этапы становления идеи художника. Подбор образов, цветовых и композиционных решений обретает ценность и как подготовительный этап создания произведения искусства, и как результат авторских поисков, материализованный в малой форме. Традиция актуализировать, собирать и сохранять свидетельства таких поисков, начатая еще П.М.Третьяковым, получит продолжение в диалоге зрителя и художника, необходимым условием возможности которого станет обращение к Эскизу.

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