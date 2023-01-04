ДЖАЙПУР (Индия): Российский короткий метр будет представлен на XV международном кинофестивале

Фестиваль в Джайпуре – столице штата Раджастхана – проводится с 2009 года. Цель фестиваля – содействие как молодым кинематографистам, так и культурному, образовательному обмену между Индией и другими странами мира. Кроме этого, кинофестиваль в Джайпуре – место встречи прокатчиков, продюсеров, режиссеров, инвесторов и других участников кинорынка.

Фестиваль включает конкурс игровых, документальных, короткометражных, анимационных, студенческих фильмов, а также ретроспективные и мировые премьеры. Фестивальные показы пройдут с 6 по 10 января этого года. В 2023 году Россию представляют короткометражные ленты Олега Лазарева («Праздник, 2022») и Анастасии Мищенко («Фантик от конфеты», 2022»). Российский сериал Федора Кудрявцева «Ничего личного» будет представлен в конкурсе кинопродукции для показов онлайн.

В этом году в фестивальных конкурсах принимают участие фильмы из Австралии, Австрии, Бангладеша, Великобритании, Германии, Египта, Израиля, Испании, Италии, Ирана, Кубы, Марокко, Туниса, Финляндии, Швеции, Франции, Южной Кореи и других стран. Всего же география фестиваля охватывает 282 фильма из 63 государств. Показы пройдут на 8 площадках.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

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