Ведущие солисты театра «Московская оперетта» Максим Катырев, Владислав Кирюхин, Давид Левин и балет «Граэль» представляют новое музыкальное шоу «Короли оперетты». Шоу — полное динамики, блеска, элегантности, обаяния и великолепия, в котором нет места для печали!
Солисты шоу исполняют ведущие партии в спектаклях театра «Московская оперетта». На сегодняшний день им аплодируют не только в России, но и за рубежом. За плечами каждого певца победы на различных международных конкурсах и гастроли по всему миру. Однако совместное выступление этого трио на одной сцене – большая удача, потому что каждый из артистов ведет самостоятельную насыщенную творческую жизнь. Максим Катырев — постоянный участник программы «Романтика Романса» на телеканале «Россия — Культура», Владислав Кирюхин – звезда мюзиклов, Давид Левин – победитель шоу «Русские теноры» на канале СТС, один из самых ярких участников шоу Голос 2021 на Первом канале.
Шоу «Короли оперетты» — это не только арии легкого жанра, но и эстрадные композиции evergreen, и crossover, и конечно же хиты мюзиклов. Настоящим украшением программы станут очаровательные солистки балета «Граэль». Шутки, песни, прекрасное настроение, а также приятные сюрпризы для наших любимых зрителей.
Добро пожаловать на музыкальное шоу «Короли оперетты».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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