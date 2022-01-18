Выставка «Уют и Разумов» открывается в галерее OVCHARENKO

26 января 2022 года в галерее OVCHARENKO открывается «Выставка «Уют и Разумов» представляет собой совместный проект художника Ивана Разумова и арт-группы ППСС, состоящей из Сони Стереостырски и Павла Пепперштейна. Выставка посвящена 30-летию с момента дезинтеграции СССР.

Арт-группа ППСС. Фантасмагория № 5. 2021. Холст, акрил, масло, 150х100 см

Классическая история искусства внушает нам мысль, что каждое время, каждый период истории, обретает свою суммирующую визуализацию в некоем объекте искусства, создающем для своего времени нечто вроде герба или знака, то есть некое эмблематическое воплощение, которое затем закрепляется за данным периодом в качестве его более или менее стабильной репрезентации. В этом смысле «Черный квадрат» Малевича и портрет Людовика XIV отличаются друг от друга не более и не менее, чем эпоха французского абсолютизма отличается от эпохи предреволюционного авангарда начала XX века.

Мы, мастера кисти, карандаша и мыши, вольно или невольно задаемся вопросом о том, каким может быть суммирующий образ наших дней. Да, мы задаемся этим вопросом, но не находим на него никакого внятного ответа. Даже и невнятного не находим! Единственное, что мы можем себе позволить — это в недоумении развести руками (или ногами). И это разведение рук и ног отображается в данной экспозиции (субинсталляции) в виде трех великолепных рам, чей облик буквально вопиет о том, что они предназначены обрамлять собой грандиозные полотна, с пронзительной проницательностью свидетельствующие о духе наших времен. Но (руководствуясь не столько скромностью, сколько честностью) мы дозволяем этим рамам обрамлять лишь пустоту белой стены. Можно было бы этим и ограничиться, но в таком случае наша субинсталляция приобрела бы чрезмерно амбициозный, неоправданно манифестационный, прямо скажем тошнотворно модернистский оттенок. Чтобы избавиться от этой тошнотворности и заявить о том, что мы скромные труженики художественного цеха, а не какие-то шарлатаны от палитры, мы смиренно развешиваем вокруг этих великолепнейших рам наши непритязательные работы, каждая из которых, повинуясь потоку непредсказуемых обстоятельств, имеет зыбкий, но неотторгаемый шанс стать иконой наших дней и занять почетное место внутри одной из великолепных рам», – говорит Павел Пепперштейн.

Выставка завершит работу 23 февраля.

О художниках

Иван Разумов — художник, родился в 1972 году в Москве. Учился на театрального декоратора: в 1987–1991 — в Художественном училище памяти 1905 года, с 1991 – в Художественном институте имени В.И. Сурикова.

Стиль художника формировался под влиянием классической советской школы графики 1930-х годов. В 1997 начал заниматься печатной иллюстрацией к периодическим изданиям и классике литературы (произведения М. Басё, В.В. Маяковского, А.С. Пушкина, В.А. Шендеровича и др.). Приемы графики и книжной иллюстрации художник перенёс в живопись ― отсюда специфическое построение композиции, сюрреалистичное смещение масштабов, яркий колорит. В 1995–2002 входил в петербургские художественные круги, сотрудничал с Тимуром Новиковым, Сергеем Бугаевым-Африкой, Владиславом Мамышевым-Монро, создавал обложки и иллюстрировал статьи для психоаналитического журнала «Кабинет» Виктора Мазина. В 2000-е годы, вернувшись в Москву, создал несколько графических проектов совместно с Павлом Пепперштейном.

Лейтмотивами творчества являются столкновение, конфликт и эротизация образов советской, новой российской и западноевропейской культур (пионеры, Ленин, Маркс, Кремль и др.). В основе сюжетов — аллюзии на кинематографические и литературные эпизоды, психоаналитические теории, политические и социальные события, мифы популярной культуры. Работы находятся в собрании Центра Помпиду в Париже, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

Павел Пепперштейн — российских художник, писатель, критик, теоретик искусства, модельер и даже рэп-исполнитель. Родился в 1966 г. в семье московского концептуалиста Виктора Пивоварова и писательницы Ирины Пивоваровой. В 1985-1987 гг. учился в Академии Изящных искусств в Праге. В 1987 г. вместе с художниками Сергеем Ануфриевым и Юрием Лейдерманом основал группу «Инспекция “Медицинская герменевтика”», которая просуществовала до 2001 г. Павел Пепперштейн — создатель и идеолог течения «психоделический реализм». За свою художественную деятельность у Пепперштейна состоялось более 100 персональных и групповых выставок в России и за рубежом. Он участвовал в крупнейших биеннале современного искусства: Международная биеннале в Сан-Паулу (2004), Венецианская биеннале (2009), Манифеста (2014). В 2014 году стал лауреатом Премии Кандинского в главной номинации «Проект года» с проектом «Святая политика», показанном в галерее РИДЖИНА (с 2018 года — OVCHARENKO). Работы художника находятся в собраниях Русского музея (Санкт-Петербург), Третьяковской галереи (Москва), Лувра (Париж), Центра Помпиду (Париж), Kunsthalle Düsseldorf (Дюссельдорф), а также в частных коллекциях по всему миру.

Соня Стереостырски — художник, мультимедиа дизайнер. Занимается созданием анимационных 2D и 3D роликов, веб-дизайном, иллюстрацией, живописью. Родилась в 1998 году в Москве. В 2018 году окончила факультет живописи ККТиМ ВГИК, сейчас учится на третьем курсе бакалавриата в Школе дизайна НИУ ВШЭ на направлении «Анимация и иллюстрация». Работала в качестве моушн-дизайнера над проектами онлайн-издания «Buro 24/7», телеканала «2×2», делала серию иллюстраций для издания «Т—Ж». Участвовала в групповых выставках «УТОП — ТОП — ТОПИЯ»(2019, HSE Art Gallery), «Твёрдые вещи» (2019, HSE Art Gallery).

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