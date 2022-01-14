В Москве пройдет XVI детский фестиваль искусств «Январские вечера»

С 23 по 30 января 2022 в Москве состоится XVI Детский фестиваль искусств «Январские вечера» – праздник творчества для юных музыкантов, художников, артистов.

Фестиваль искусств «Январские вечера» – совместный проект МССМШ им. Гнесиных и ГМИИ им. А.С. Пушкина – продолжает идею легендарного фестиваля «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», только для детcкой аудитории. Здесь царит союз музыки, живописи и театра, а интерактивный формат концертов вовлекает детей и подростков в мир творчества.

Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств России, директор МССМШ им. Гнесиных Михаил Хохлов.

Открытие и гала-концерт фестиваля прозвучат в Малом зале Зарядье.

23 января в программе открытия – словацкая сказка «Двенадцать месяцев» в исполнении народной артистки России Юлии Рутберг, рок-вокалиста Саши Виста и оркестра «Гнесинские виртуозы» под управлением Михаила Хохлова. Прозвучит музыка А. Дворжака, Р. Шумана, А. Пьяццоллы и сочинения П.И. Чайковского с английским текстом Саши Виста: «английский текст переносит музыку Чайковского в современный контекст, лишая налета академичности, и, тем самым, приближая к современному слушателю. Произведения, которые мы записали с оркестром, звучат как номера лучших мировых мюзиклов». Сказку «Двенадцать месяцев» украсит видеоряд из нескольких сотен иллюстраций, созданных детьми-художниками из разных городов России – часть из них будет представлена на выставке перед концертным залом.

Творческая мастерская «Рисуем музыку» откроется 26 января в Мемориальной квартире С. Рихтера и 27 января в Школе акварели Сергея Андрияки.

28 января в центре эстетического воспитания «Мусейон» состоится премьера спектакля «По страницам русской жизни XIX века». Актеры музыкального театра «Солнечный ГНОМ» МГДМШ имени Гнесиных представят постановку в жанре водевиля по мотивам произведений А.Н. Островского, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова.

В гала-концерте 30 января примут участие лауреаты телевизионных конкурсов «Щелкунчик» и «Синяя птица». Гала-концерт фестиваля стирает границу между публикой и сценой, дети-исполнители и дети в зале могут познакомиться и поиграть в «интервью» с самыми разными вопросами! Исполнители: «Золотой Щелкунчик» — 2021 Дмитрий Мелькумов (гобой), «Золотые Щелкунчики» — 2020 Роман Шер (фортепиано) и Андрей Зайцев (кларнет), победитель конкурса «Синяя птица» — 2021 Елисей Косолапов (скрипка), «Серебряный Щелкунчик» — 2019 Елена Криворотова (флейта), «Бронзовый Щелкунчик» — 2019 Шао Цзыюй и «Бронзовый Щелкунчик» — 2020 Иван Чепкин (фортепиано), «Бронзовый Щелкунчик» — 2016 Антон Кобозев (ударные). Модератор – Михаил Хохлов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.