Состоялась премьера официального клипа на композицию «Добро пожаловать в рай» в исполнении Димы Билана и актера Милоша Биковича, сыгравшего в сериале «Дайте шоу» роль популярного певца Кирилла Артемьева.

В основу клипа легли самые эмоциональные сцены из проекта «Дайте шоу», рассказывающего историю духовного падения известного поп-исполнителя и показывающего изнанку российского шоубизнеса. Песня «Добро пожаловать в рай» — это монолог-обращение мужчины к женщине, в котором любовь приобретает фатальную форму: им невозможно быть ни вместе, ни порознь. Понятие Рая в песне — это представление о некой счастливой форме существования, при том для каждого оно разное.

Премьера первых серий сериала-скандала «Дайте шоу» состоялась 1 ноября в онлайн-кинотеатрах Иви и KION. Новые эпизоды выходят на платформах по пятницам. Главные роли в проекте, помимо Милоша Биковича, исполнили Анастасия Красовская, Виктория Толстоганова, Игорь Верник и Олег Савостюк. Дима Билан тоже появится в сериале — в качестве камео: музыкант исполнил роль самого себя.

В погоне за сенсациями команда ток-шоу «Правда» не стесняется использовать самые грязные приемы. Несмотря на это, популярность программы продолжает падать, поэтому любые горячие темы — на вес золота.

Внезапно тема нового выпуска буквально сама приходит в студию: начинающая певица Вера обвиняет поп-звезду Кирилла Артемьева в изнасиловании и готова публично рассказать правду. Вот только ни продюсерам, ни зрителям она не нужна. Шоу начинается. И никто не знает, чем оно закончится.