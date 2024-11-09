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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Добро пожаловать в рай

editor
By editor
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Добро пожаловать в рай
Добро пожаловать в рай. «Дайте шоу». Фото © пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Состоялась премьера официального клипа на композицию «Добро пожаловать в рай» в исполнении Димы Билана и актера Милоша Биковича, сыгравшего в сериале «Дайте шоу» роль популярного певца Кирилла Артемьева.

В основу клипа легли самые эмоциональные сцены из проекта «Дайте шоу», рассказывающего историю духовного падения известного поп-исполнителя и показывающего изнанку российского шоубизнеса. Песня «Добро пожаловать в рай» — это монолог-обращение мужчины к женщине, в котором любовь приобретает фатальную форму: им невозможно быть ни вместе, ни порознь. Понятие Рая в песне — это представление о некой счастливой форме существования, при том для каждого оно разное.

Премьера первых серий сериала-скандала «Дайте шоу» состоялась 1 ноября в онлайн-кинотеатрах Иви и KION. Новые эпизоды выходят на платформах по пятницам. Главные роли в проекте, помимо Милоша Биковича, исполнили Анастасия Красовская, Виктория Толстоганова, Игорь Верник и Олег Савостюк. Дима Билан тоже появится в сериале — в качестве камео: музыкант исполнил роль самого себя.

В погоне за сенсациями команда ток-шоу «Правда» не стесняется использовать самые грязные приемы. Несмотря на это, популярность программы продолжает падать, поэтому любые горячие темы — на вес золота.

Внезапно тема нового выпуска буквально сама приходит в студию: начинающая певица Вера обвиняет поп-звезду Кирилла Артемьева в изнасиловании и готова публично рассказать правду. Вот только ни продюсерам, ни зрителям она не нужна. Шоу начинается. И никто не знает, чем оно закончится.

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