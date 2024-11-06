Девушки с сердцами в руках представили новую песню Крими Край на улицах Москвы

Жители Москвы заметили в разных районах города загадочных девушек с сердцем в руках. В социальных сетях развернулись обсуждения, что это такое: флешмоб в честь Хэллоуина или очередной тренд.

Самые внимательные заметили на фоне всех видео с девушками новый трек группы Крими Край «Сердце». Артисты представили москвичам песню, объединив релиз с тематикой Хэллоуина и ностальгией по «Дневникам вампира». Девушек, несущих сердца в руках, смогли запечатлеть на камеру прохожие по всей Москве: у центра Авиатор, на Арбате, в Парке Горького и в других точках города.

На обложке «Сердца» оказалась одна из девушек, участвовавших в уличных перформансах. «Мое мокрое сердце в твоих руках», – поют Крими Край в новом треке.