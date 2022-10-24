Документальные фильмы ТВЦ заняли призовых места на кинофестивалях

Три документальных фильма телеканала были отмечены в рамках прошедших фестивалей «ЕВРАЗИЯ.DOC» и «Святой Владимир».

VII фестиваль документального кино стран СНГ «ЕВРАЗИЯ.DOC», прошедший в первой половине октября, отметил сразу две работы канала ТВ Центр — «Назад в СССР. Совдетство» и «Обжалованию не подлежит. «Гармонист». Авторы первого документального фильма — Сергей Медведев и Евгений Матонин, режиссер — Ольга Кушаковская. Фильм был показан в эфире ТВ Центра 12 июня, в нем рассказывается о советском детстве и пионерской организации, которая стала целой эпохой в жизни миллионов юных граждан СССР. Что было самым страшным в пионерских лагерях, кто считался любимыми героями советских детей и как складывались отношения пионеров с местными хулиганами – главные темы работы. Видео получило «специальный приз жюри, состоящего из бывших пионеров».

Документальное кино «Обжалованию не подлежит. «Гармонист» автора Антона Гришина было показано зрителям в конце марта, а на фестивале работа получила диплом финалиста. История рассказывает о розыскниках УКГБ СССР по Смоленской области, которые нашли и разоблачили военных преступников Бойко, Тараканова и Зыкова Гармониста.

На кинофестивале «Святой Владимир» в Севастополе, который завершился на днях, была отмечена еще одна работа ТВЦ — документальный фильм «Святые и близкие. Федор Ушаков» автора Сергея Медведева. Он выходил в эфир в конце июля, и в нем рассказывается о святом и праведном воине Фёдоре Ушакове – единственном в мировой истории адмирале, который не проиграл ни одного сражения. Ни один корабль под его командованием не был захвачен противником, ни один моряк не попал в плен. Ушаков сумел за три дня взять самую неприступную крепость Европы – остров Корфу. В 2004 году Фёдор Ушаков стал единственным военным моряком, который был причислен к лику святых.

Фильм занял второе место среди православных проектов, а также получил специальный приз от епархии.

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