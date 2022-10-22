Мир кино – без ограничений

Камера, мотор, начали! РООИ «Перспектива» приглашает принять участие в XI Международном бесплатном кинофестивале «Кино без барьеров» о жизни людей с инвалидностью, который пройдет с 18 по 21 ноября в Москве.

Премьерные показы для ценителей фильмов со смыслом состоятся в кинотеатре «Формула кино ЦДМ» по адресу: Театральный пр., 5/1, Центральный детский магазин.

РООИ «Перспектива» проводит это мероприятие каждые два года вот уже более 20 лет. За это время наш кинофестиваль сильно вырос: увеличились и количество, и качество работ. В этом году поступило более 1300 заявок из 70 стран, включая Россию, США, Францию, Италию, Бразилию, Испанию, Турцию, Иран, Великобританию, Бенин, Мексику и другие.

«Кино без барьеров» собирает единомышленников, которые болеют за инклюзию. У нас представлены разные фильмы – документальные, художественные, анимационные. Они вызывают разные эмоции – вы будете сопереживать героям и вдохновляться их борьбой за права, мечту и любовь», – прокомментировала Директор кинофестиваля Денис Роза.

В перерывах между фильмами и после кинопросмотра гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах и дискуссиях, которые проведут именитые режиссеры и актеры. К нам приходят и взрослые, и дети, поэтому для самых маленьких гостей мы разработали развлекательную программу.

«Для меня важно понимать и чувствовать, о чем думают и о чем переживают люди, которые находятся по обе стороны инклюзивного процесса. Я посмотрел фильмы кинофестиваля, и у меня изменилось отношение к инвалидности! Кино – это всегда человеческие истории. Они могут быть разными по форме, жанру, длительности, но самое главное – любое кино открывает новый мир», – поделился своими впечатлениями режиссер, сценарист и продюсер Владимир Котт, возглавлявший жюри кинофестиваля в 2020 году.

В этом году зрители увидят около 80 лучших российских и зарубежных фильмов о людях с инвалидностью, снятых при их непосредственном участии. Площадка кинотеатра и представленные фильмы будут доступны для всех. Все фильмы доступны для людей с инвалидностью, фильмы детской программы субтитрированы и озвучены, основная программа сопровождается субтитрами и тифлокомментариями. Мы постараемся сделать все, чтобы любой зритель получил удовольствие от нашего кинофестиваля, за время существования которого было показано более 800 фильмов.

В день закрытия инклюзивного кинофестиваля, 21 ноября, состоится церемония награждения победителей. Она пройдет в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» по адресу: ул. Новый Арбат, 24.

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Кинофестиваль пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, конкурса социальных проектов «Москва – добрый город».

Подробности на сайте кинофестиваля https://kinofest.org .

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