Более 36 тысяч зрителей собрала «Ночь кино» в Подмосковье

Последняя суббота лета порадовала жителей подмосковного региона хорошей погодой и совпала в этом году с Днем российского кино. Московская область вместе со всей Россией отпраздновала эту дату седьмой по счету масштабной ежегодной акцией «Ночь кино».

«Парки, скверы, кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, музеи и библиотеки Подмосковья стали местами притяжения всех киноманов. Свыше 36 тысяч зрителей посетили бесплатные показы акции, которые были организованы в этом году на 253 площадках 52 городских

округов региона», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Традиционно в рамках акции были показаны три лучших российских фильма последних лет, которыми в этом году стали спортивная драма «Чемпион мира» (реж. Алексей Сидоров), комедия «Пара из будущего» (реж. Алексей Нужный) и приключенческое фэнтези «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» (реж. Дмитрий Дьяченко).

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