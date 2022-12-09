I Питчинг региональных киностартапов прошёл в ЦДП в Москве

Мероприятие прошло в столичном Цифровом деловом пространстве и началось с презентации логотипа Питчинга, созданного при помощи технологии искусственного интеллекта – Николая Иронова – дизайнера и нейросети, созданной в студии Артемия Лебедева. Эта нейросеть способна выполнять творческую работу – создавать логотипы и айдентику на их основе за секунды.

Далее состоялась презентация девяти проектов, вошедших в шорт-лист. Авторы – представители креативных индустрий из Новосибирской, Нижегородской, Тульской, Калининградской, Воронежской областей, Алтайского края и других регионов России.

В состав жюри вошли: Вячеслав Береснев – исполнительный директор Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ); Александр Ляпин – директор по интегрированным коммуникациям АНО «Институт развития интернета» (ИРИ); Николай Новиков – представитель Омской области при Правительстве РФ; Лариса Солоницына – председатель Совета Фонда поддержки регионального кинематографа.

Лариса Солоницына подчеркнула, что Питчинг региональных киностартапов призван поддерживать отечественных разработчиков цифровых и инновационных решений, применяемых в креативных индустриях.

«Смысл проведения нашего мероприятия был не в определении лучших, а в том, чтобы помочь конкурсантам найти единомышленников, инвесторов, и я думаю, что нам это удалось. Отмечу, что на стадии согласования проекта мы до конца не осознавали степень его актуальности. Сейчас мы понимаем, что нужно прикладывать усилия к развитию рынка цифровых решений именно внутри страны», – отметила представитель ФПРК.

Александр Ляпин выделил три проекта: XO.BOT – мобильную или стационарную VR/XR студию, инновационные конструкторские декорации «Вольтаж» и Мобильный VR-кинотеатр для школ. XO.BOT, по словам эксперта, может сильно помочь в работе небольшим региональным продакшен-студиям и блогерским каналам. Также Александр отметил перспективы проект «Карта кинолокаций России».

«“Карта кинолокаций России” – это актуальный и давно востребованный проект. У него много перспектив не только в сфере кино. С его помощью можно развивать и внутренний туризм, и те локации, где снимались фильмы или сериалы. Можно, например, составить рейтинг локаций», – отметил Ляпин.

Исполнительный директор Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Вячеслав Береснев выделил проекты «Раскадровка по сценарию на ИИ» и «Карта кинолокаций России». По его мнению, идеи, заложенные в этих проектах, являются общественно и социально значимыми.

Авторы отобранных проектов получили возможность заключить соглашения о продюсерском и юридическом сопровождении, помощи в подготовке заявок для участия в конкурсах грантовой поддержки и субсидий, а также поиске инвесторов.

Все проекты получат трекерскую поддержку и содействие в доработке своих проектов по результатам обратной связи на питчинге и активно взаимодействуют с Национальной ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций (НАУРАН).

Кроме того, некоторые конкурсанты получили подарки от Технопарка «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», регионального оператора Сколково – партнера Питчинга. Директор Технопарка Даниил Старковский отметил проект «Карта кинолокаций России», который получил сертификат на размещение на витрине стартапов LPM. PRO Venture, три трекерские консультации и возможность участия в Венчурном фестивале-2023. Также проекты «Раскадровка по сценарию на ИИ», «Мобильный VR-кинотеатр для школ» и XO.BOT мобильная или стационарная VR/XR студия получили по сертификату на размещение на витрине стартапов LPM. PRO Venture.

Проекты-финалисты I Питчинга региональных киностартапов:

Раскадровка по сценарию на ИИ;

Weplay – смарт-контракты для сделок в кино;

«Вольтаж» - инновационные конструкторские декорации;

«Выбор любви» – интерактивный фильм-видеоигра;

Мобильный VR-кинотеатр для школ;

«МЕТАБЛИЗАРД» – анимационный NFT-сериал;

«Звуки.Музыка» – платформа лицензионного звука;

«Карта кинолокаций России»;

ХО.BОТ – мобильная или стационарная VR/XR студия.

Проекты, рекомендованные для подачи на следующий год после доработки:

Крауд-платформа PUZZLE. Платформа для проектов в сфере кинематографии и анимации.

NFT-сериал Digital Renaissance. Digital Renaissance – это первый NFT-сериал, действие которого происходит в историческом криптомире.

«ЛокЭмоции». Оригинальный и весьма низкозатратный метод тестирования медиапродуктов.

Виртуальный продакшен им. Павла Клушанцева. Создание студии виртуального продакшена.

«ПроПеро». Платформа поиска творческих специалистов.

«Путевка в жизнь». Онлайн-сервис профориентации для школьников, абитуриентов и студентов.

Для участия в конкурсном отборе заявилось 32 проекта из 16 городов и 15 регионов России, а также международный проект (Россия-Армения-Казахстан).

Отборочную комиссию I Питчинга региональных стартапов представили: Дмитрий Якунин – руководитель проекта, заместитель исполнительного директор Фонда поддержки регионального кинематографа; Андрей Антипенко – исполнительный продюсер проекта, консультант Фонда поддержки регионального кинематографа; Павел Перегудов – креативный продюсер проекта, генеральный директор и продюсер ООО «Студия Проспект» (видеопродакшн) и ООО «Нейросканер» (применение ИИ в промышленности), резидент инновационного центра «Сколково».

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