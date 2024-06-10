Дольф Лундгрен и Сергей Арутюнов зажгли вместе в Казахстане

Солист группы «Парк Горького» Сергей Арутюнова после своих двух сольных концертов в Кремле сейчас гастролирует в Казахстане. И на одном из концертов среди его зрителей был замечен известный актёр Дольф Лундгрен.

Дольф ранее часто приезжал в Россию. Именно тогда будущий финалист шоу «Голос» Сергей Арутюнов и познакомился со звездой боевиков «Неудержимые», «Универсальный солдат» и многих других. Арутюнов и Лундгрен подружились.

Ещё с давних времён актёр поддерживал позицию России, даже сыграл советского боксёра Ивана Драго в фильме «Рокки-4». И сейчас в своих интервью Дольф продолжает поддерживать нашу страну.

Поэтому когда Дольф Лундгрен оказался в Казахстане и узнал о концерте своего давнего знакомого, конечно же, решил прийти на него. Сергей Арутюнова был рад видеть своего друга спустя столько лет и даже поделился одной интересной историей, случившейся с ними давно.

«Однажды я отвозил Дольфа в аэропорт Шереметьево. Мы ехали по Ленинградскому шоссе, и конечно опаздывали. А ещё с утра ничего не ели. Был выбор: остаться голодными или опоздать на самолёт. И тут Дольф увидел прямо на Ленинградке родной шведский магазин IKEA и предложил заехать в него, но не за мебелью — а перекусить! По словам Дольфа, в шведском кафе IKEA продают самые вкусные и настоящие фирменные шведские фрикадельки. Именно там я впервые их и попробовал. Кстати, покупатели сбежались пофоткаться с Дольфом (то самое фото из IKEA! вверху – прим. ред.), и мы всё равно опоздали на самолёт», — поделился Сергей Арутюнов.