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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Дольф Лундгрен и Сергей Арутюнов зажгли вместе в Казахстане

editor
By editor
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сергей арутюнов и дольф лунгрен

Солист группы «Парк Горького» Сергей Арутюнова после своих двух сольных концертов в Кремле сейчас гастролирует в Казахстане. И на одном из концертов среди его зрителей был замечен известный актёр Дольф Лундгрен.

Дольф ранее часто приезжал в Россию. Именно тогда будущий финалист шоу «Голос» Сергей Арутюнов и познакомился со звездой боевиков «Неудержимые», «Универсальный солдат» и многих других. Арутюнов и Лундгрен подружились.

Ещё с давних времён актёр поддерживал позицию России, даже сыграл советского боксёра Ивана Драго в фильме «Рокки-4». И сейчас в своих интервью Дольф продолжает поддерживать нашу страну.

Поэтому когда Дольф Лундгрен оказался в Казахстане и узнал о концерте своего давнего знакомого, конечно же, решил прийти на него. Сергей Арутюнова был рад видеть своего друга спустя столько лет и даже поделился одной интересной историей, случившейся с ними давно.

«Однажды я отвозил Дольфа в аэропорт Шереметьево. Мы ехали по Ленинградскому шоссе, и конечно опаздывали. А ещё с утра ничего не ели. Был выбор: остаться голодными или опоздать на самолёт. И тут Дольф увидел прямо на Ленинградке родной шведский магазин IKEA и предложил заехать в него, но не за мебелью — а перекусить! По словам Дольфа, в шведском кафе IKEA продают самые вкусные и настоящие фирменные шведские фрикадельки. Именно там я впервые их и попробовал. Кстати, покупатели сбежались пофоткаться с Дольфом (то самое фото из IKEA! вверху – прим. ред.), и мы всё равно опоздали на самолёт», — поделился Сергей Арутюнов.

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