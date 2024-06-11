Ассоциация анимационного кино подпиcала соглашение о сотрудничестве с Китайской ассоциацией анимации на фестивале CICAF в Ханчжоу

15 компаний вошли в делегацию Московского экспортного центра на конференции iABC, которая прошла в рамках Китайского международного фестиваля комикса и анимации CICAF (China International Cartoon & Animation Festival) в Ханчжоу.

Ассоциация анимационного кино представила питчинг проектов членов московской делегации: киностудии «Союзмультфильм», холдинга «Цифровое телевидение», студий «100 киловатт», «Аэроплан», «ЯРКО», «Арт анимейшн студио», «Баббл», «Грейт Фрейм», «Друг друга», «КиноАтис», «Рокет Фокс», «Рой Интертейнмент», «Терра анима», «Биг Рашн», «Peganov Entertainment».

Студия «Грейт Фрейм» и китайское бутиковое агентство Reese entertainment подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого Reese entertainment будет заниматься медиа дистрибуцией, а также развитием лицензионной программы проекта «Шмяк. Волшебная лавка Есении». Для Reese Entertainment это первый российский проект, агентство сотрудничает с топовыми французскими и канадскими студиями (Super rights, GURU, Xilam animation). Студия «Киноатис» и Agogo Animation Pte Ltd (Гон-Конг) подписали договор о совместном производстве контента. «Арт Анимейшн студио» заключила соглашение с Shanghai senyu media.

На питчинге Made in Moscow были представлены как проекты, находящиеся в различных стадиях производства, так и фильмы и сериалы, готовые к дистрибуции.

В рамках фестиваля CICAF прошло торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией анимационного кино России и Китайской ассоциацией анимации. В рамках соглашения предусмотрены организация совместных проектов, оказание поддержки кинофестивального движения между РФ и КНР, сотрудничество в области развития технологий.

Прошедший год стал плодотворным с точки зрения развития двустороннего сотрудничества в сфере анимации между Россией и Китаем.

CICAF – один из наиболее популярных фестивалей комиксов и анимации, в рамках которого проходит бизнес-конференция iABC.