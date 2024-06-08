В Ашхабаде завершился Фестиваль российского кино​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

5 июня в Туркменистане завершился «Фестиваль российского кино Туркменистан 2024» / «RUS FILM FESTIWALY TÜRKMENISTAN 2024», организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда кино и Посольства Российской Федерации в Туркменистане.

Показы прошли при полных залах в кинотеатре «Беркарар», многие посетители отметили, что ежегодно приходят на фестиваль, для них это возможность прекрасного семейного досуга.

Наибольшее количество зрителей собрала семейная сказка «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского. Также большой популярностью у туркменской аудитории пользовались анимационные фильмы «Три Богатыря и Пуп Земли» (реж. Константин Феоктистов), «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» (реж. Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов) и мелодрама «Я делаю шаг» (реж. Ольга Акатьева). Как отметила на церемонии открытия первый секретарь Посольства РФ в Туркменистане, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева, «приятно, что Министерство культуры Российской Федерации и РОСКИНО подарили бесплатные кинопоказы в Туркменистане. Это уже не первый опыт нашего сотрудничества на благодатной туркменской земле».

Зрители делились, что подборка фильмов для фестиваля – очень удачная: в семейных фильмах и анимации российских режиссеров много важных тем и смыслов, которые хочется обсуждать после просмотра. Актуальным стал показ анимационного фильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина: юбилейная дата широко отмечалась и в Туркменистане.