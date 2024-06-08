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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Ашхабаде завершился Фестиваль российского кино​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

editor
By editor
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ашхабад - роскино

5 июня в Туркменистане завершился «Фестиваль российского кино Туркменистан 2024» / «RUS FILM FESTIWALY TÜRKMENISTAN 2024», организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда кино и Посольства Российской Федерации в Туркменистане.

Показы прошли при полных залах в кинотеатре «Беркарар», многие посетители отметили, что ежегодно приходят на фестиваль, для них это возможность прекрасного семейного досуга.

Наибольшее количество зрителей собрала семейная сказка «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского. Также большой популярностью у туркменской аудитории пользовались анимационные фильмы «Три Богатыря и Пуп Земли» (реж. Константин Феоктистов), «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» (реж. Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов) и мелодрама «Я делаю шаг» (реж. Ольга Акатьева). Как отметила на церемонии открытия первый секретарь Посольства РФ в Туркменистане, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева, «приятно, что Министерство культуры Российской Федерации и РОСКИНО подарили бесплатные кинопоказы в Туркменистане. Это уже не первый опыт нашего сотрудничества на благодатной туркменской земле».

Зрители делились, что подборка фильмов для фестиваля – очень удачная: в семейных фильмах и анимации российских режиссеров много важных тем и смыслов, которые хочется обсуждать после просмотра. Актуальным стал показ анимационного фильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина: юбилейная дата широко отмечалась и в Туркменистане.

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