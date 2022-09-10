Долгопрудненский театр «Город» в ожидании «Осени»

C 21 по 28 октября 2022 года на площадках Долгопрудненского театра «Город» состоится XVI Московский областной театральный фестиваль «Долгопрудненская осень». Сценические показы в рамках фестиваля будут проходить по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3, на сцене Долгопрудненского театра «Город».

Московский областной театральный фестиваль «Долгопрудненская осень» входит в число главных событий в сфере культуры Московской области. Это многоуровневый конкурс с комплексной программой для участников, результаты которого призваны отразить актуальное состояние театрального дела в Московской области, творческий и деловой потенциал подмосковных театров в контексте общих тенденций развития театра в России.

Ежегодно фестиваль представляет панораму доминантных художественных достижений театров региона и их успехи в сфере социально-культурного проектирования и освоения грантовой политики Министерства культуры и Правительства Московской области. Это открытая площадка для обмена перспективным опытом и анализа эффективных институциональных технологий развития профессиональных театральных коллективов Подмосковья в современных экономических и социально-культурных условиях.

По своему концептуальному характеру фестиваль «Долгопрудненская осень» — это не только праздник сценического искусства, но также творческая лаборатория и деловой практикум.

В этом году в сценической программе фестиваля — 19 спектаклей областных и муниципальных театров Подмосковья, а также лучших театральных коллективов Москвы и других регионов. Плюс в течение всей фестивальной недели зрителям будут доступны спектакли онлайн-программы, среди которых постановки самых ярких и знаменитых театров Российской Федерации.

Вниманию зрителей предстанут 12 работ в видеоформате, которые будут выложены в одной из официальных соцсетей Долгопрудненского театра «Город» — за каждый спектакль онлайн-программы можно будет проголосовать, обеспечив понравившейся постановке победу в номинации «Лучший онлайн-спектакль по мнению зрителей». Профессиональная программа фестиваля тоже, как всегда обширна.

С 21 по 28 октября на площадках Долгопрудненского театра «Город» пройдут 20 профессиональных обсуждений спектаклей, представленных в «живом» формате фестиваля, 3 лекции ведущих театральных критиков России, 2 уникальных мастер-класса – по творческой импровизации и сценической речи, а также ряд презентаций – как сугубо творческих, так и способствующих развитию законодательной базы в сфере театральной деятельности нашего региона. В рамках фестиваля состоятся два круглых стола, посвященных трендам театрального пространства Московской области, а завершит профессиональную программу пресс-конференция по итогам XVI Областного театрального фестиваля «Долгопрудненская осень».

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