«Дом» Евгения Гришковца прощается со зрителями

20 июня в последний раз будет сыгран спектакль «Дом», который шел на сцене ШСП с 2009 года. Хит нескольких театральных сезонов прощается со зрителями.

Евгений Гришковец написал эту пьесу в соавторстве с тогда еще начинающим драматургом и режиссером Анной Матисон специально для ШСП. Внешне бытовой, вполне реалистичный сюжет, на самом деле, метафоричен и предполагает многоуровневое прочтение. Тема человеческих ценностей, как правило, несовместимых с ценностями материальными, раскрывается в пьесе тонко и неочевидно. Чеховские мотивы иронично и изящно вплетаются в лексику Гришковца – максимально приближенную к актуальной риторике наших современников и соотечественников.

Главный герой пьесы, преуспевающий врач с доходной частной практикой решает приобрести дом. Он обращается к своим ближайшим друзьям, в большинстве своем, состоятельным предпринимателям, с просьбой одолжить ему крупную сумму на покупку недвижимости. Неожиданная реакция друзей ошеломляет героя…

В премьерном актерском составе 2009 года играли: Альберт Филозов, Елена Санаева, Владимир Качан, Юрий Чернов, Владимир Шульга, Иван Мамонов, Алексей Гнилицкий, Максим Евсеев, Татьяна Веденеева, Анжелика Волчкова и Джульетта Геринг. А также сам драматург Евгений Гришковец и сам режиссер Иосиф Райхельгауз.

В главной роли в очередь играли два артиста — известный актер и телеведущий Александр Гордон и генеральный директор ОАО Территориальная генерирующая компания «ТГК-1» Борис Вайнзихер.

Иосиф Райхльгауз, режиссер спектакля:

– В приглашении на роль главного героя Александра Гордона не было ничего необычного: он просто вернулся в «Школу современной пьесы» после некоторого перерыва. Александр играл «Дом» несколько сезонов, но однажды снова нас покинул.

Для Бориса Вайнзихера эта роль была дебютом. Сейчас он уже опытный артист, занятый в нескольких спектаклях ШСП.

Художники Мария и Алексей Трегубовы разработали оригинальную сценографию, которая весьма необычно организует театральное пространство. Действие рассредоточено по всему зрительному залу. Актеры и зрители оказываются рядом друг с другом. Появление новых персонажей «из публики» размывает границы между игровым и зрительским пространством. За сценографию «Дома» Мария Трегубова получила премию газеты «Московский комсомолец»

Важным элементом спектакля является кинематографический эпилог. Соавтором Иосифа Райхельгауза в создании вполне законченного кинопроизведения стал один из выдающихся мастеров российской кинематографии Сергей Соловьев.

В прощальном «Доме» участвуют: Юрий Чернов, Елена Санаева, Борис Вайнзихер, Джульетта Геринг, Ольга Грудяева, Максим Евсеев, Владимир Шульга, Олег Царев, Алексей Гнилицкий, Иван Мамонов, Олга Гусилетова, Евгений Козлов.

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