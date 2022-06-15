САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Звезды «Алых парусов-2022» или какие артисты выступят на Дворцовой площади для выпускников?

24 июня Дворцовая площадь Санкт-Петербурга станет самым большим концертным залом под открытым небом. Тысячи выпускников отметят свое прощание со школой под популярные хиты звезд российской эстрады.

По традиции первую часть концерта откроют молодые исполнители, которые стали победителями кастинга. В течение трех дней в Доме молодежи творческие коллективы и исполнители боролись за право выступить на самой главной сцене лета. Участниками могли стать молодые петербуржцы в возрасте от 16 до 35 лет. Жюри оценивало номера в четырех номинациях: песня, танец, ведущий и смешанные жанры. Самой популярной стала категория «песня». О своем желании показать себя на легендарном выпускном заявило 378 человек. Всего же в этом году на кастинг было подано 537 заявок.

Творческую эстафету молодые исполнители передадут звездам российской эстрады. Планируется, что в этом году для выпускников свои лучшие хиты исполнят Миа Бойко, Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Анатолий Цой, Коста Лакоста и GALIBRI&MAVIK.

В звездный марафон войдет три отделения, и у каждого – свой хедлайнер. В первом отделении хедлайнером станет российская джипси – фолк-рок-группа The Hatters. Коллектив заявил о себе в начале 2016 года и за это время стал популярным у молодежи в том числе и за счет своего оригинального стиля: органичного сочетания панка, фолк-рока, этнической музыки и романса.

Песни хедлайнера второго отделения знает наизусть каждый зритель. Особенно невероятный контакт со слушателями и ощущение того, что она поет лично для каждого. «Осколки», «Кукушка», «Драмы больше нет» принесли Полине Гагариной признание и любовь миллионов поклонников.

Имя третьего хедлайнера держится в секрете. Его появление на самой зажигательной сцене лета станет для выпускников настоящим подарком! Под популярные хиты этого исполнителя вчерашние школьники и встретят свой первый взрослый рассвет.

Легендарный выпускной «Алые паруса» был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала в 2005 году.

Концерт с участием звезд начнется 24 июня в 22.00 в прямом эфире Пятого канала.

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