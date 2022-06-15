Московский Курдский Кинофестиваль приглашает зрителей

С 29 июня по 13 июля 2022 года в Москве в кинотеатре «Октябрь» пройдет второй Московский Курдский Кинофестиваль — значимое событие для деятелей культуры и любителей кино. Зрители смогут увидеть картины, повествующие о непростой судьбе народа курдов – кинофильмы будут показаны в оригинале с русскими субтитрами. Первый фестиваль там состоялся в 2021 году при поддержке проекта КАРО.Арт в кинотеатре «Октябрь». Фестиваль включен Министерством культуры в перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2022 год.

Московский Курдский Кинофестиваль рассказывает зрителям о непростой судьбе героического народа – курдов. Это индоевропейский народ, проживающий на территории сразу четырех государств: Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Несмотря на то, что у области есть даже этнографическое название – Курдистан – она остается раздробленной на четыре страны. У курдов нет своего государства, и эта проблема разделенности народа остается острой на протяжении долгих веков.

Как и в прошлом году, Московский Курдский Кинофестиваль проводится вне политики и религии. Здесь кино – важнейшая форма искусства, значимый инструмент для социальных перемен и знакомства с культурой, традициями, языком и историей. А чтобы погружение зрителей было наиболее полным, все картины показываются в оригинале – с русскими субтитрами.

Московский Курдский Кинофестиваль начнется с торжественной церемонии открытия, которая состоится 29 июня в Киноцентре «Октябрь». В этом году кинофестиваль посвящен знаменательной дате – 85 лет со дня рождения известного курдско- турецкого режиссера Йылмаза Гюнея. В честь праздника в день открытия планируется показать зрителям легендарный фильм Гюнея – «Дорога». Кинокартина настолько удивительна, что в 1982 году стала призером Каннского кинофестиваля.

«На фестивале демонстрируются как российские, так и зарубежные картины. Все они посвящены курдам: фестиваль способствует сохранению национальной самобытности, развитию родного языка и национальной культуры, а также дает возможность поделиться своим историческим и культурным наследием с другими народами, проживающими на территории России. Это очень важно, ведь кино – инструмент, который позволяет обратить внимание, проникнуться историей и узнать о существовании такого народа, его традициях, проблемах», – отмечают организаторы Московского Курдского Кинофестиваля.

Во время Московского Курдского Кинофестиваля зрители смогут увидеть фильмы из 8 стран. В программе представлено 54 кинокартины, среди которых как художественные, так и документальные и короткометражные.

Художественные фильмы:

​«Залава» (2021, Иран) Режиссер: Арсалан Амири;

«Соседи» (2021, Швейцария) Режиссер: Мано Халил;

«Без родины» (2021, Ирак, Сирия) Режиссер: Тураж Аслани;

«Грязные земли» (2021, Иракский Курдистан) Режиссеры: Ала Хошияр, Реза Алаи;

«Танец Али и Зин» (2021, Турция) Режиссер: Мехмет Али Конар.

Документальные фильмы:

«Сипано» (2019, Турция) Режиссер: Синан Йылдыз;

«Ронак» (2021, Сирия) Режиссер: Бавер Огурлу;

«Жизнь курдского интеллектуала» (2021, Турция) Режиссеры: Озлем Дилер, Джелил Бадиканлы;

«Святой хлеб» (2020, Иран) Режиссер: Рахим Забихи;

«Хескиф» (2021, Турция) Режиссер: Элиф Йигит.

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