Дом культуры, детский сад и ФАП: в карельском поселке построят многофункциональный центр

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство многофункционального социально-культурного центра в поселке Хийтола Лахденпохского муниципального района Карелии.

Возведение объекта запланировано по федеральной целевой программе «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года», утвержденной Правительством РФ.

Социально-культурный центр представляет собой здание с переменной этажностью 1-2 этажа и будет состоять из трех основных блоков и вспомогательных сооружений. Его общая площадь составит более 3,5 тысяч кв. м.

«В основу архитектурной концепции центра заложен принцип четкого функционального зонирования. Это позволило авторам проекта создать выразительный разновысотный объем, доминанта которого – центральный вход дома культуры. Также при центральном входе запроектирована парковая зона с элементами ландшафтного дизайна и скамьями для отдыха», – сообщила эксперт Главгосэкспертизы России Ольга Чичихина.

Центр объединит в себе все необходимые в поселке учреждения – детский сад на 80 мест, амбулаторию и дом культуры. По проекту ФАП рассчитан на возможность принимать до 50 взрослых и детей за смену. Также в блоке учреждения культуры запланированы помещение для библиотеки и концертный зал на 100 человек.

На прилегающей к зданию территории и во всех функциональных зонах социально-культурного центра предусмотрен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения.

Застройщик – бюджетное учреждение Республики Карелия «Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия». Проектировщик – бюджетное учреждение Республики Карелия «Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия».