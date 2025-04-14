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Весна наступает на пятки огромному городу…

editor
By editor
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весна наступает - михаил комаров

В городе Апрель творческие люди всегда подвержены естественным восприятиям окружающей среды, пропускают всё через себя. И певец Миша Комаров написал новую песню, сингл 2025 года. Песня называется «Весна наступает». Владивосток – большой город с численностью населения 600 тыс человек.

Песня начинается словами: «Весна наступает на пятки огромному городу…» И действительно смотришь вокруг, как теплеет с каждым днём, с каждым утром, как солнышко пробивается, появляются подснежники, скоро начнут набухать почки, расцветут рододендроны. Птички поют как-то по-новому. Люди, конечно, тоже поют и выпускают песни. И Миша выпустил песню «Весна наступает». Необыкновенная песня. Когда ее слушаешь, то как-то начинаешь задумываться об устройстве Вселенной. И начинаешь особенно сильно ценить, каждый момент счастья прихода весны.

Миша автор музыки и слов, играет и поёт тоже он. Обложкой к синглу стало изображение с искривленным циферблатом, через который виднеется огромный город. Мы спросили у Миши, о чем песня.

Миша: «В песнях я выражаю свои мысли философские и своё объяснение устройства мира. Многие вещи не объяснить простыми образами, поэтому в песнях я выражаю свои мысли. Мне кажется, что яснее выразить и точнее уже невозможно.»

Известная певица Приморского края Ляля Алексакова прокомментировала выход трека: «Песни в исполнении Миши Комарова мы слышим в городских парках, на радио и на телевидении. Мне очень радостно от того, что Миша выпускает новые музыкальные произведения. Я бы очень хотела эту песню слышать саунд-треком в философском красивом добром фильме. Песня «Весна наступает» для меня произведение искусства. Я прислушиваюсь к каждому слову, как к руководству «как жить». Как будто мне мои ангелы через песню отправили своё письмо с ответами, как мне быть счастливой. Я уважаю и люблю творчество в исполнении Миши. Я как будто бы напитываюсь энергией, когда слышу песни Миши. «Весна наступает» я послушала раз сто по кругу в первый день. Мне хочется обратить ваше внимание дорогие слушатели на песню «Дорога на север». Я ставлю хореографию, красивый танец на эту песню. Совсем скоро, на общественном празднике представлю вам творческий результат симбиоза музыки и танца. Следите за нашими новостями. А пока я рада, пришла весна в наш город Владивосток. Наслаждайтесь песней и жизнью. Любите себя и эту жизнь. Если песня вам понравилась, оставляйте кусочек души рядом с Мишей, и это даст ему силы писать новые песни. Мы вас очень любим, наши слушатели, соседи по планете».

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