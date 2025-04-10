Мировые тренды в архитектуре, строительстве и благоустройстве территорий обсудили на Дальнем Востоке

Во Владивостоке прошел первый Дальневосточный форум по архитектуре и благоустройству. Мероприятие собрало представителей органов власти и бизнеса, девелоперов, ведущих экспертов по архитектуре, строительству, городскому планированию и благоустройству, чтобы обсудить актуальные вопросы развития Дальневосточного региона. Организаторами форума выступили Алюминиевая Ассоциация, Союз Архитекторов России, ОК РУСАЛ и компании «Фототех».

Открывая форум, председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская подчеркнула, что экономия от использования алюминиевой продукции уже получила высокую оценку во многих городах страны, а сотрудничество с алюминиевой отраслью способствует развитию местных предприятий и созданию новых рабочих мест. Разнообразие современных отечественных решений, сочетающих в себе эстетику и функциональность, предоставляют комплекс решений для создания комфортной городской среды. Алюминиевая отрасль обладает всеми компетенциями для комплексного развития территорий, соответствующих высоким стандартам качества. У ДВФО большие перспективы в строительстве новых и реконструкции существующих объектов, особенно объектов инфраструктуры. Алюминиевые решения выигрывают в этом регионе в первую очередь за счет своей коррозийной стойкости, незаменимостью в агрессивной среде, низкой стоимости жизненного цикла и владением зданием или сооружением, экономии трудовых ресурсов.

«Приморский край лидирует по количеству городов, для которых разработаны и утверждены мастер-планы и долгосрочные программы развития. Это территория, на которой реализация мероприятий по модернизация социальной инфраструктуры, создание новых городских пространств, строительство жилья и коммерческих объектов, проводимых в рамках мастер- планов, а также планов долгосрочного развития даёт возможность увеличить применение продукции из алюминия. Алюминий как максимально экологичный материал, твердо вошедший в «зеленую» повестку, может и должен учитываться при строительстве современных зданий», — отметила Елена Перижогина, первый замминистра Министерства строительства Приморского края.

Министр архитектуры и градостроительной политики Приморского края Антон Глушков подчеркнул важность алюминия как материала, широко используемого для создания светопрозрачных конструкций, фасадных систем, самонесущих оболочек, мостов и быстровозводимых сооружений. «Сегодня те, кто работают с алюминием, — не просто инженеры или архитекторы, а первопроходцы будущего. Пусть эта конференция станет пространством вдохновения, где рождаются идеи, достойные нашего столетия. Ведь алюминий — это металл будущего», — отметил Антон Глушков в своем приветственном слове.

«Представляя любой объект, можно говорить одно: алюминий, алюминий, алюминий», — отметил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, рассказавший о тенденциях применения алюминия при строительстве Московского метрополитена. Народный архитектор Российской Федерации поделился собственным опытом применения алюминия на объектах транспортной инфраструктуры. Так, алюминий использовался для 119 станций метро, включая Большую кольцевую линию, ставшую самой протяженной в мире. Его используют при облицовке фасадов и интерьера станций — для стен, потолков и других элементов платформ.

На примере станций «Сретенский бульвар», «Савеловская», «Петровский Парк», «Электрозаводская», «Сокольники» и др. Николай Шумаков объяснил неоспоримые преимущества алюминия в качестве основного материала в руках архитектора, в том числе на станциях глубокого залегания. К помощи алюминиевых конструкций Шумаков прибегал и в реализации других объектов транспортной инфраструктуры, например, Диспетчерского пункта управления движением, аэровокзального комплекса «Внуково» и оригинального объекта, запроектированного в верхней точке Живописного моста, – знаковых объектов московской архитектуры и организации движения транспорта.

В рамках своего визита во Владивосток и участия в форуме Алюминиевой Ассоциации Николай Шумаков выступил с лекцией для студентов и преподавателей ДВФУ.

Экспертное сообщество отметило, что существующая структура ДВФО нуждается в обновлении и развитии. Алюминий уверенно вошел на строительный рынок благодаря своим свойствам. Алюминиевые конструкции имеют низкий удельный вес, характеризуются высокой коррозионной стойкостью, прочностью, энергоэффективностью, долговечностью. Кроме того, алюминий обладает таким важным в контексте экономики замкнутого цикла достоинством, как возможность практически бесконечной переработки. Строительство с применением решений из алюминиевых сплавов позволяет решать множество задач благодаря таким преимуществам как: быстровозводимость, экономия ресурсов на доставке и логистике, экономия человеческих ресурсов при строительстве и монтаже, длительный жизненный цикл, низкая стоимость владения объектов, красота и эстетика.

Диалог под модераторством Евгения Васильева, директора по развитию рынков ОК Русал, получился живым, эффективным и неформальным. Васильев отметил заинтересованность местного архитектурно-строительного сообщества в таком мероприятии, которое позволяет за один день получить полную информацию о широкой номенклатуре алюминиевой продукции, сделанной в России, для комплексного развития территории.

Компании-участники алюминиевой отрасли представили весь спектр инновационных решений, включая решения для строительства жилых и коммерческих зданий, благоустройства территорий (парковую, городскую и дорожную инфраструктуру), быстровозводимые и модульные решения, а также комплексные инфраструктурные решения, включающие современную кабельно-проводниковую продукцию из сплавов 8-й серии, мачты освещения, декоративные светильники, спортивные и тренажерные площадки и др.

Компании отметили полную импортонезависимость в строительных материалах и технологических решениях. Но с учетом территориальных особенностей в регионе высокая конкуренция. Несмотря на нее компании-члены Алюминиевой Ассоциации позитивно смотрят на потенциальные возможности, развивают региональные представительства и дилерскую сеть. Инновационные отечественные решения из алюминиевых сплавов ни в чем не уступают мировым аналогам успешно используются в программах реализации национальных проектов, жилищном строительстве, реновации и реконструкции общественных пространств, развития городской и дорожно-транспортной инфраструктуры. Все они наглядно демонстрируют, что предприятия алюминиевой отрасли готовы к комплексной реализации инфраструктурных проектов, в том числе и в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Отдельной темой обсуждения стала незаменимость алюминиевых решений в связи с агрессивным морским климатом. Неподверженный коррозии и неприхотливый в использовании алюминий позволяет существенно сократить расходы на последующую эксплуатацию объекта – металлоконструкции не требуют регулярного ухода и подкрашивания, надолго сохраняя высокие эстетические характеристики. В случае необходимости объект может быть демонтирован и использован повторно в другом месте.

Корпорация Развития Дальнего Востока, описывая все возможности, в том числе отметила важность проектировать и строить быстровозводимые объекты. Дальний Восток — огромная территория с природоохранными и заповедными зонами, где важно не нанести ущерб окружающей среде. Отечественные предприятия готовы предложить рынку современные быстровозводимые решения, которые позволяют быстро и качественно реализовывать такие объекты. Они не требуют дорогостоящего проектирования и прохождения экспертизы, что позволяет начинать строительство в сжатые сроки и одновременно подключать необходимое оборудование. Таким образом, объект, не уступающий зданиям капитального строительства, возводится за несколько недель с минимальным использованием техники и людей. Сегодня за считанные недели можно построить как индивидуальный объект, так и возвести полный комплекс, в том числе социальный или туристический с необходимыми фитнес-залами, спортивными аренами, ресторанами, причальной и транспортной инфраструктурой и т.д.

На встрече с министром сельского хозяйства подтвердили заинтересованность компаний-представителей отрасли участвовать в реализации проектов АПК на территории ДФО. Так, за последние годы одним из важных направлений импортозамещения стало производство комплектующих из алюминиевых сплавов при строительстве теплиц и расширение сферы применения алюминиевых компонентов в тепличных комплексах. Алюминий широко используется в строительстве теплиц благодаря своей легкости, прочности, устойчивости к коррозии, долговечности, быстрому монтажу конструкций.

«Дальний Восток активно участвует в реализации национального федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Жизненный цикл и стоимости владения особенно актуальны на этой территории. Поэтому алюминиевые решения здесь как нигде необходимы, и нам нужно совместно работать в этом направлении. Примеры успешного применения алюминия в различных проектах, нацпроектах, доказали его эффективность и надежность. Внедрение материалов на его основе позволяет улучшить качество городской среды, повысить энергоэффективность зданий и сократить затраты на обслуживание зданий и сооружений. Алюминий не подвержен коррозии и устойчив к сильноагрессивным средам, морскому климату, что особенно важно для таких регионов, как Приморский край», — подвела итоги мероприятия Председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская.

Спикерами 1-го Дальневосточного форума по архитектуре и благоустройству стали представители компаний, включая АЛЮТЕХ, РЭЙ, ФОТОТЕХ, ОК РУСАЛ, Приморское отделение Союза архитекторов России, Сибирское отделение ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, НИЦ «Строительство», КраМЗ, Сибалюкс, LartaGlass, Несущие системы, АЛЮМС, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, КЕНГУРУ.ПРО, Алюмпарк, ГК «Москабельмет», а также эксперты Алюминиевой Ассоциации.