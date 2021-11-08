«Дон Жуан». Премьера Семена Спивака в Большом театре России

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Премьера оперы «Дон Жуан» в постановке Семена Спивака состоялась в Большом театре России. Художественный руководитель Молодежного театра на Фонтанке дебютировал в главном музыкальном театре страны и впервые выступил как режиссер оперного спектакля.

3-7 ноября Семен Спивак представил на Новой сцене Большого театра премьеру оперы в двух действиях Вольфганга Амадея Моцарта — «Дон Жуан». В этом году мир отмечает 265 лет со дня рождения великого композитора и 230 со дня его смерти.

Новую постановку осуществили режиссёр-постановщик, народный артист России, лауреат премии Правительства России Семён Спивак и главный дирижёр – музыкальный руководитель ГАБТ, заслуженный артист России Туган Сохиев. Над спектаклем также работали сценограф, неоднократный лауреат премии «Золотая маска» Семен Пастух и хореограф-постановщик, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии России Сергей Грицай, которые не раз принимали участие в создании спектаклей Молодежного театра на Фонтанке.

По словам Семена Спивака, эта «постановка не о соблазнителе, а о человеке, который живёт, играя, — любя жизнь, он хочет получить от нее всё».

Заглавную партию исполняют звезды мировой оперы Ильдар Абдразаков и Дэниэл Окулич.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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