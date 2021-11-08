Неожиданное трио: Сосо Павлиашвили, Максим Pra Killa’Gramm и Влад Бэнгин сделали фит и сняли клип

Сосо Павлиашвили и реперы Максим Pra (Killa’Gramm), Бэнг (Рыночные отношения) громко презентовали клип на новый трек «Пазл» в клубе «1930 Moscow» для своих фанатов. Публика была в восторге от неожиданного трио, когда еще на одной сцене можно встретить отцов андерграунда в России и самого харизматичного певца России Сосо Павлиашвили.

«Для меня большая радость и честь принимать участие в такой крутой коллаборации с настоящими андеграундными артистами. Несмотря на то, что у нас большая разница в возрасте, мы были на одной волне. Их доверие, конечно, воодушевило меня, и я понял, что не всё ещё потеряно»,- говорит Сосо Павлиашвили.

В клипе пересекаются три сюжетные линии героев: офисный работник, которому всё надоело, и он решает уволиться – Бэнг; музыкант, который вынужден работать в автосервисе – Максим Pra (Killa’Gramm) и успешный состоятельный человек, который случайным перепутьем жизни встречается с молодыми людьми – Сосо Павлиашвили. Всех троих, таких разных, объединяет одно: любовь к творчеству и музыке.

Для съёмок было задействовано четыре локации: офис, автосервис, мост и ночной клуб, в котором наши герои, наконец, встретятся.

Ранее клип и новый трек артисты презентовали в интернете. Слушайте «ПАЗЛ» на всех стриминговых площадках!

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