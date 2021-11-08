В учреждениях культуры Подмосковья отменяются QR-коды

Требования наличия специального QR-кода для посещения учреждений культуры Подмосковья с 8 ноября не введены.

При этом в театрах, музеях, кинотеатрах, библиотеках соблюдаются общие антиковидные требования, рекомендованные Роспоребнадзором: экскурсионные группы до 5 человек, наличие средств защиты у посетителей и сотрудников, проветривание, наличие средств дезинфекции в доступных местах, соблюдение социальной дистанции.

Действует ограничение по предельному количеству зрителей при проведении культурных мероприятий с очным присутствием зрителей при отсутствии у части зрителей специального QR-кода: в закрытом помещении — 50 человек одновременно, на открытом воздухе – 500 человек. При этом данное ограничение не применяется при проведении мероприятий в организациях культуры, а также в случае, если у всех посетителей есть QR-коды.

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