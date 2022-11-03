Донецкий академический симфонический оркестр имени С.С. Прокофьева даст концерты в Белгородской области

5 ноября в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт Донецкого академического симфонического оркестра имени С.С. Прокофьева (струнная группа) под управлением молодого, но тонко чувствующего дирижёра Михаила Илющенко.

К белгородской гастрольной программе Донецкого симфонического оркестра присоединятся артисты Белгородской государственной филармонии: заслуженные артистки России Нина Стрижова (меццо-сопрано), Светлана Ломоносова (сопрано), лауреаты международных конкурсов Наталья Пашун (сопрано), Оксана Никитина (меццо-сопрано), Геннадий Панкратов (аккордеон).

Следующей точкой на гастрольной карте белгородского региона станет выступление 7 ноября Донецкого симфонического оркестра и солистов БГФ в посёлке Прохоровка. 9 ноября артисты выступят в с. Бобровы Дворы и пгт. Троицком. В программе — шедевры мировой классической музыки: Чайковский, Моцарт, Дворжак, Шостакович, Свиридов, Рахманинов, Пуччини, Кальман, Легар, Сен-Санс, Пьяццолла.

Академический симфонический оркестр им. С.С. Прокофьева был основан в 1933 году Народным артистом СССР Натаном Григорьевичем Рахлиным, ставшим впоследствии и первым главным дирижером оркестра. В репертуаре коллектива практически все шедевры отечественной и зарубежной симфонической классики. Оркестр с успехом гастролировал по городам Украины, России, Беларуси, Армении, Голландии, Италии, Испании, Франции, Кореи и др.

Особое место в репертуаре оркестра занимают произведения выдающегося композитора мировой музыкальной культуры С.С. Прокофьева, который родился в селе Солнцевка (Красное) Донецкой области. За постоянную популяризацию творчества гениального композитора, а также постоянное участие в фестивале музыкального искусства «Прокофьевская весна» коллектив оркестра был удостоен в 1991 году премии им. С.С. Прокофьева, а в 1997 году был назван именем выдающегося композитора.

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